Kunstatelier Arte4 exposeert in wzc Ensor

De zes kunstschilders van het kunstatelier Arte4 uit Bredene stellen, gespreid over diverse gangen, hun werk tentoon in het wzc Ensor aan de Nieuwpoortsesteenweg 118 in Oostende.

Inleider en kunstcriticus Jacques Mertens wees bij de vernissage de geïnteresseerde wzc-bewoners op de erg gevarieerde en persoonlijke stijlkenmerken van de exposanten. Hun creaties evolueren van abstract tot figuratief, van landschap tot portret. Alle zes zijn ooit aangespoeld in Bredene en vonden er gelijkgestemde artistieke zielen in het erg actieve en sociaal geëngageerde kunstatelier Arte4. Die kunstkring wordt geïnspireerd door geboren Bredenaar, geneesheer en oud-kolonel Herbert Plovie.

De expo loopt nog tot en met 16 maart.