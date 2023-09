‘Kunst zonder drempelvrees’: Kunstzomer Leiestreek te gast in Zwevegem

De 15de editie van Kunstzomer Leiestreek start zijn laatste maand. Na Dadizele, Zulte-Machelen en Roeselare zijn nog Zwevegem en Avelgem aan de beurt. Zwevegem startte vorige zondag, terwijl er in Avelgem vanaf deze zondag kunst te proeven is.

Toerisme en cultuur werken samen om dit project onder de noemer Kunst zonder drempelvrees waardevol af te ronden. Nog tot 24 september kunnen de prachtige creaties van hedendaagse kunstenaars op verschillende unieke locaties in Zwevegem bezocht worden. Dit elke zondag van 14 tot 18 uur. Een van die locaties is het kasteel Banhout in Heestert. De naam werd afgeleid van Bannelingenbos omdat in de 17de eeuw de houtdieven en stropers die betrapt werden, opgesloten werden in de boswachterswoning, gebannen in het bos, dus. In de 19de eeuw werd het bos omgevormd tot kasteelpark.

“Het bos vormt een oase van rust en geldt als een groene long van de streek. In de zomermaanden openen we hier onze zomerbar Bosbar waar men kan genieten van lekkere hapjes, streekbieren of andere drankjes”, geeft huidig eigenaar graaf Olivier de Beauffort ons mee.

Joël De Rore

In het kasteel hangt nu een kunstwerk van Zwevegemnaar Joël De Rore (72). Hij heeft als thematiek de reflectie van een uitermate persoonlijke beeldende kijk op wat en wie hem omringt en die hij wil beschermen. De familie, bestaande uit zijn echtgenote Myriam, zijn dochter Doorke en hijzelf, vormen het basisthema dat hem in zijn gehele artistieke carrière heeft vergezeld en geïnspireerd. Zeker de moeite om de werken van deze internationaal gerenommeerde kunstenaar te bezichtigen.

Bezichtig de creaties van hedendaagse kunstenaars op unieke locaties in Zwevegem

Het Kasteel Banhout, Banhout 2 in Heestert is met de wagen enkel te bereiken via de Vierkeerstraat. Een andere leuke locatie is ongetwijfeld Het Kasteeltje in de Otegemstraat. Daar was van 1941 tot 2013 het gemeentehuis gevestigd. Het kasteel zelf dateert van 1907. In de vroegere trouwzaal is er keramiek werk te zien van Nathalie De Groote en in de inkomhal hangen werken van Joz Decruy. Ook Het Kasteeltje is enkel open op zondag van 4 tot 18 uur.

El Dorado

Drie kunstenaars integreren hun werk in een decor van groen, in Intratuin in de Stedestraat. Martina Denijs brengt het concept Circle of life, Goedele Demey exposeert Seacyclingbeelden en kunstenaar Eric Vacquier, bekend als Riki, zet zijn vreemde creaturen in een subliem decor. Deze werken zijn dagelijks te bezichtigen, behalve op dinsdag, van 9.30 tot 18 uur. Een laatste locatie is koffiehuis El Dorado. In het voormalig stationsgebouw in de Otegemstraat 148B in Zwevegem, zijn werken van Martina Denijs te bewonderen. Ook hier kun je elke zondag tot en met 24 september terecht tussen 14 en 18 uur. De dienst Toerisme verbond de locaties met een fiets- of wandellus van 11 kilometer lang. Deze kan gestart worden waar men wil. Deze route brengt je ook naar de Street-art aan OC De Brug.

“MC Bullet (ook wel Zirme genoemd) friste samen met Mars de zijmuur van het jeugdhuis op. Een karaktervol oud mannetje met 3D-wildstyle letters is hiervan het resultaat. Jeps’ talent maakt van het jeugdhuis een ware eyecatcher. De verschillende muren vormen sindsdien één geheel. Zirme, Jeps, Boris en Mars tonen ook hun graffitikunst op de muur van de kanaalbrug. De pijlers van dezelfde brug werden aangepakt door de leerlingen van de Kunstacademie”, vertelt ons Mieke Depoortere van de toeristische dienst.

Avelgem

Vanaf zondag kan men er ook het Avelgemse luik bijnemen. Daar zijn kunstwerken in de Kunstkerk Bossuit waar Erik Hebberecht, Pallieter Hillewaere en Barbara Jacques tentoonstellen. Verder kan men nog naar het oude pompgebouw, even verderop, waar opnieuw werk van Erik Hebberecht te zien is, naast dit van Gudrun De Vlam en in de tuin staan er sculpturen van Barry Racon. In Spikkerelle zijn dan weer de figuren van kunstenaar Dany Verbeke te bekijken. In Avelgem loopt Kunstzomer tot 1 oktober.