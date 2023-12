‘Kunst tegen kanker’ in Gallery 22 in Damme

Van vrijdag 22 december tot zondag 7 januari kun je bij Gallery 22 terecht voor de expositie ‘Kunst tegen kanker’. Alle geëxposeerde werken worden verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker. Opmerkelijk is dat veel van de deelnemende kunstenaars een link hebben met de ziekte.

Het idee voor Kunst tegen Kanker komt van vader en dochter Geert en Jolien De Buyser, respectievelijk eigenaar en uitbater van Gallery 22 in de Kerkstraat 22 in Damme centrum. “De eigenlijke aanleiding lag bij het overlijden van Arnold Vanhee aan de gevolgen van kanker, eerder dit jaar. Arnold exposeert al heel lang in Damme en de laatste jaren ook bij ons hier in Gallery 22”, vertelt Geert De Buyser. “Arnold zou normaal gezien in deze periode bij ons exposeren met zijn werk… We zijn dan met zijn weduwe in gesprek gegaan en het idee groeide om werken te verkopen, waaronder ook die van hem, ten voordele van de kankerbestrijding.”

“Veel van de deelnemende kunstenaars hebben een link met de ziekte” – Geert De Buyser, galeriehouder

“Dit is natuurlijk een moeilijke periode voor mij maar toen ik gecontacteerd werd met de vraag of ik akkoord ging om de werken van Arnold te laten tentoonstellen en verkopen ten voordele van de strijd tegen kanker, heb ik meteen toegestemd”, zegt Ria Vergote, de weduwe van Arnold Vanhee.

Organisatoren Geert en Jolien De Buyser kwamen tot de vaststelling dat veel kunstenaars uit de regio met wie ze contact hebben op de een of andere manier getroffen werden door kanker.

Geen veiling

De echtgenote van Johan Six uit Sijsele kreeg de diagnose, net als de vrouw van schilder Gratien Dendooven, ook bekend van de Beeldenroute in Lissewege. “Ook met Levenslijnteam Damme werken we mee aan dit initiatief”, zegt Rita Van Laecke. “Ik heb zelf kanker gehad en ben er ook in mijn omgeving al al te vaak mee geconfronteerd, dus ik heb niet getwijfeld om dit initiatief te ondersteunen. Mijn zonen Marty en Melvin Matthys exposeren hier ook hun werk.”

Ook Gerard Van Overmeire, jarenlang galeriehouder in Damme, stelt er zijn werken tentoon. Hij was goed bevriend met de overleden kunstenaar Arnold Vanhee. Opmerkelijk aan het initiatief is dat het niet om een percentage van de verkoop gaat die richting het goede doel gaat, maar wel om het volledige bedrag. “Aanvankelijk dachten we aan een veiling maar dat bleek praktisch toch niet zo eenvoudig te zijn om te organiseren”, aldus Geert De Buyser.

Volgende kunstenaars steunen het project: Jolien De Buyser, Marty en Melvin Matthys, Arnold Vanhee, Eddy Van Meulebroeck, Rik Vanovenacker, Gerard Van Overmeire, Johan Six en Rudi Buyse. De expositie is toegankelijk van 11 uur tot 18 uur.