Kunst op het kabinet van schepenen van Cultuur en Onderwijs en Evenementen

Tot en met 16 december tonen Ruth Allewaert en Mieke Lagast hun werk in het kabinet van schepenen van Cultuur Axel Ronse en schepen van Onderwijs en Evenementen Kelly Detavernier.

Al sinds 2019 nodigen schepen van Cultuur Axel Ronse en schepen van Onderwijs en Evenementen Kelly Detavernier kunstenaars uit om een maand lang tentoon te stellen in het kabinet van N-VA op het stadhuis. “We willen graag de kunstenaars uit de regio een duwtje in de rug geven door hen een tentoonstelling aan te bieden in ons kantoor. We blijven ons profileren als een open kantoor waar iedereen mag binnenwippen als men in het stadhuis is. In een modern kantoor hoort ook kunst”, zeggen beide schepenen.

Deze keer is het de beurt aan Ruth Allewaert en Mieke Lagast, beiden uit Marke. Voor Ruth Allewaert, die 20 jaar geleden kabinetsmedewerker was van wijlen schepen Hilde Demedts, is de cirkel rond. “Het was toen een boeiende tijd in het stadhuis en nu wordt het boeiend met deze tentoonstelling”, vertelt Ruth die gestileerde aquarellen toont. Voor haar begon het 17 jaar geleden in aquarelclub Aq-crea. “Ik leerde er veel bij en kon mijn ding doe: mijn eigen stijl ontwikkelen. Ik volgde ook les aan de Koninklijke Academie om materiaal- en schilderkennis op te doen. Tijdens corona hield ik een onlinetentoonstelling en een raamexpo.”, vertelt Ruth verder. “Zo maak ik mijn papier eerst vochtig om de kleuren te laten overvloeien en vaster op het doek te krijgen. Mijn acrylaquarellen met soms personages of ‘ouderwetse’ landschapjes zijn zeer divers met veel coloriet. Ik hou van sobere lijnen die veel geviel weergeven.”

Zeggingskracht en uitstraling

Mieke Lagast toont haar kunst via textuur, expressie en variaties. “Ik maak een oppervlakte of huid door het aanbrengen van cement, pleister en gel vooraf aan te brengen”, vertelt Mieke. “Ik hou enorm van wandelingen aan de zee en verzamel allerlei schelpjes met een grote diversiteit aan kleuren en grootte. Ik sorteer die zorgvuldig per soort en per kleur en maak er composities van door die in die oppervlakte, die het zand voorstelt, te drukken. Bij mijn schelpenwerken is alles zeer gelijnd en zeer structureel opgevat. Ik zoek graag een evenwicht van vormen, lijnen en kleuren waardoor een beeldvlak wordt gevormd, met al dan niet schelpen. Dat samenbrengen heeft voor mij zeggingskracht en vormt een soort uitstraling.” De tentoonstelling is nog te zien tot en met 16 december, elke voormiddag tussen 9 en 12 uur, behalve op zondag.