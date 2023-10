‘Kunst in beweging’ in KEI-revalidatieziekenhuis

Onder het motto ‘KUNST in beweging!’ lanceert het Koningin Elisabeth instituut (KEI) een oproep naar lokale kunstenaars om hun werk(en) tentoon te stellen in de onthaalruimte van het revalidatieziekenhuis.

De gang van de onthaalruimte van het KEI werd tot nog toe altijd opgefleurd met sfeerfoto’s van hoe het Koningin Elisabeth Instituut er ooit heeft uitgezien, hoe het is geëvolueerd tot het hedendaagse revalidatieziekenhuis. Er hangen foto’s van mensen in ‘revalidatieactie’ enz. Maar een aantal medewerkers, patiënten en bezoekers vonden dat er ook wel eens iets anders aan de muren mag hangen.

Zo groeide het idee om het werk van kunstenaars een plekje te geven in de gangen waar toch wel heel wat ambulante patiënten en bezoekers langs wandelen. Verpleegkundige Anja Praet zag dit ook wel zitten en gaf meteen het goede voorbeeld: “Ik wil hier wel enkele werken aan de muur hangen.”

Anja vond haar passie in grafiek, en geleidelijk aan ontwikkelde ze een eigen stijl in dit ambachtelijke proces.

Wisselende exporuimte

Het is de bedoeling om op deze manier beginnende én ervaren creatievelingen een forum te bieden om hun werk open te stellen voor de vele mensen die hier dagelijks door de gangen wandelen”, zegt HR-medewerker Arne Deblauwe. “En dat zijn toch wel heel wat bezoekers, medewerkers en patiënten. We willen van de onthaalruimte een wisselende exporuimte maken, waar we afwisselend werken van diverse lokale kunstenaars tentoon zullen stellen.” Ieder kunstwerk heeft een aparte stijl en uitstraling, kan emoties, een visie, een ervaring van de kunstenaar uitdragen, maar zal vooral de verbeelding aanspreken van wie ernaar kijkt. Lijnen, vlakken, kleuren, de ervaring… kunnen ook een boodschap van kracht en hoop geven. De tentoonstelling loopt tot eind 2023 en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het revalidatieziekenhuis. Kandidaten die hun werken voor enkele weken of maanden willen tentoonstellen kunnen contact opnemen via 058 22 16 56 of via info@kei.be. (MVO)

Vzw Koningin Elisabeth Instituut Revalidatieziekenhuis, Dewittelaan 1, Oostduinkerke. Info: www.kei.be.