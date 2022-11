Kulak stelt drie nieuwste aanwinsten van hun kunstcollectie voor tijdens feestelijke vernissage

In 2025 viert KU Leuven Kulak haar 60-jarig bestaan. In al die jaren heeft de campus een mooie kunstcollectie weten uit te bouwen. Verborgen parels die ze graag nu al met ons delen. Tijdens de feestelijke vernissage op donderdagavond vanaf 18 uur stelt Kulak haar drie nieuwste aanwinsten voor. Elke kunstenaar komt er zijn werk toelichten. Aansluitend nemen ze ons mee in de realisaties, maar ook de ambities en volgende stappen voor Kunst@Kulak.

De avond wordt gestart met een openingswoord van vicerector Piet Desmet, hij vertelt waar Kunst@Kulak voor staat. Vervolgens lichten kunstenaars Brody Neuenschwander, Rinus Roelofs en Nick Ervinck respectievelijk hun werken ‘Nulla dies sine linea’, ‘A wholer unity’ en ‘Agrienanuh’ toe.

Nick inspireerde zich voor het werk grotendeels op zijn gesprekken met prof. dr. Pierre Delaere, die onder meer als hoofd- en halschirurg verbonden is aan de KU Leuven. Hij onderzoekt onder andere mogelijke pistes voor de reconstructie van het strottenhoofd. Uit deze dialoog ontstond een hybride beeldtaal. “Voor de concrete uitwerking van ‘Agrienanuh’ verdiepte ik me in tekeningen uit medische handboeken. Uit een chaos van aders, zenuwen en spieren vormt zich een bevreemdend, haast schreeuwend strottenhoofd. Het werk leest als een evenwichtsoefening tussen yin en yang, tussen goed en kwaad”, vertelt Nick.

In 2011 werd Ervinck door curator Christa Vyvey uitgenodigd voor een solotentoonstelling in de KULAK. Waarop hij op zijn beurt prof. dr. Pierre Delaere uitnodigde om in dialoog te gaan met zijn oeuvre. Jan Hoet verzorgde toen de toelichting waar hij de wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek (uitvinden microscoop) en de kunstenaar Johannes Vermeer als leidraad gebruikte om de vriendschap, ruzie en verschillen tussen kunst en wetenschap aan te halen. “Dat mijn werk wordt aangekocht voor de vaste collectie van de KULAK voelt als het thuiskomen van dit project”, aldus Nick.

Na de expositie brengen Prof. Tom Verschaffel en Prof. Bart Raymaekers nog een slotwoord over de symbiose van Kunst@Kulak met KU Leuven. Om 19.15 uur is er een aansluitende receptie en de mogelijkheid om de kunstwerken vrij te bezoeken.