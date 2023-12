Kristof Santy exposeert van LA tot Milaan, maar de expo in Roeselare is minstens even belangrijk

De carrière van kunstschilder Kristof Santy begon toevallig in een galerij in Brugge. Ondertussen exposeerde hij in Londen, Wenen, LA en straks ook in Miami en Milaan. Na amper drie jaar is hij al toe aan een overzichtstentoonstelling. “En ik ben bijzonder opgetogen dat die in Roeselare mag plaats vinden. Stel je voor, ik kan gewoon te voet naar mijn eigen tentoonstelling, zalig toch!”

“Ik heb de laatste jaren bijzonder veel gewerkt. Ik werd zelfs een beetje geleefd want de doorbraak van mijn schilderscarrière kwam wel onverwacht en verliep bijzonder snel. Drie jaar geleden werkte ik nog in de drukkerij van Roularta. Thuis was ik zoals zovelen de hobbyschilder maar eentje die toch altijd droomde om van schilderen een beroep te kunnen maken. In de drukkerij stond ik aan de band. Vaak eentonig werk maar ondertussen was ik bezig met mijn ontwerpen en maakte ik plannen voor de toekomst.”

Volkse taferelen

“Die toekomst startte met de uitnodiging van een Brugse galerie. De reacties waren enorm. De schilderijen waren meteen allemaal verkocht en de binnen- en buitenlandse kunstpers pikte mijn naam en werk op en zo is de bal aan het rollen gegaan. Voor ik het goed en wel besefte kreeg ik een tentoonstelling in Wenen, in Marbella, stond ik op Brussels Expo en was er mijn eerste solo tentoonstelling in Londen én werd ik cultureel ambassadeur van Roeselare. Wat een luxe toch, ik mag op mijn eigen tempo werken, doen wat ik wil en men komt zelf aan mijn deur kloppen om te komen exposeren.”

“En zo ging het maar door. Tussen het schilderen door werd er ook een boek uitgegeven over mijn werk en vorig jaar nog werden mijn grote schilderijen ingepakt voor een tentoonstelling in Los Angeles. Gelukkig kan ik rekenen op mijn vrouw Lore die alle administratieve en organisatorische zaken op zich neemt zodat ik enkel moet schilderen. Ik ben zelf niet naar LA gegaan. Ik heb vliegangst en ben eigenlijk ook een echte huisduif.”

“Ik voel met het best en het veiligst in mijn eigen atelier in de Wilgenstraat. Ik schilder groot en veel maar werk graag op mijn eigen tempo en heb het liefst helemaal geen agenda wat natuurlijk niet kan. Want er staat alweer een expo in Milaan en een kunstbeurs in Miami op het programma en ik moet op zoek naar mijn werk dat overal verspreid in collecties zit want ik wil in Ter Posterie een overzicht geven van wat ik allemaal deed. Ik vrees dat ik de komende maanden toch nog eens op een vliegtuig zal moeten stappen.”

Groot feest

“Ik besef dat dit heel wat is, een overzichtstentoonstelling bij het begin van je carrière, maar ik volg mijn gevoel. Die expo in eigen stad is voor mij heel erg belangrijk en moet een groot feest worden. Stel je voor, ik kan zomaar te voet naar mijn eigen tentoonstelling wandelen, hoe zalig is dat! Ik ga het niet te luid roepen maar ik vind de tentoonstelling in Roeselare al even belangrijk als die in Londen of Los Angeles”, lacht Kristof Santy.

“In Ter Posterie zullen vier grote werken te zien zijn. Ik schilder vooral volkse taferelen vaak met een link naar Roeselare. Het zijn geen verhalende schilderijen maar toch vind je er telkens iets bekends in zoals, de markt, Rodenbach of een klein tuinhuisje van in ’t Motje.”

“Ik heb de tentoonstelling de naam Bric-à-Brac gegeven omdat het een overzicht is van wat ik de laatste jaren en ook vroeger allemaal heb gedaan. Naast de vier grote schilderijen, mijn handelsmerk zeg maar, zullen er ook kleinere werken te zien zijn en ik ben momenteel aan het experimenteren met lichtbakken, weer iets totaal anders en ik wil graag al eens een proevertje daarvan tonen. De titel van de tentoonstelling past ook een beetje bij hoe Roeselare is. Het is een stadje met heel veel verschillende bouwstijlen. Er zit niet echt een samenhang in, ook een beetje bric-à-brac dus.”

“Na deze tentoonstelling is er voor ik naar Miami trek even een rustige periode. Vroeger nam ik vakantie om te kunnen schilderen. Nu wordt het tijd om eens echt op vakantie te gaan met Lore en ons dochtertje”, besluit Kristof Santy.

Bric-à-Brac, de overzichtstentoonstelling van Kristof Santy loopt van 16 december tot en met 25 februari 2024 in Ter Posterie, Ooststraat 35. Meer info op www.despil.be.