Kris Vandenberghe exposeert en brengt kunstboek uit: “Boek bestrijkt periode van 12 jaar”

Het kunstenaarsboek met werken van Kris Vandenberghe is het eerste van Dial A View, de gloednieuwe uitgeverij van Thomas Bossuyt. Het werd een gevarieerd boek: ouder figuratief werk wordt gecombineerd met recenter abstracter en kleurrijker werk. En het verplichtte de kunstenaar ertoe om zijn eigen archief te ontdekken en een mooie expo samen te stellen.

De kip of het ei. Wat was er eerst? Het boek of de tentoonstelling? “Eigenlijk het boek”, antwoordt Kris Vandenberghe. “Het idee leeft al een tijdje bij Thomas om een kunstboek te maken met mijn werken. Ik hield de boot wat af, maar toen hij startte met een eigen uitgeverij was het moment daar om onze plannen tot uitvoer te brengen”, legt de kunstenaar uit.

‘Dial a View’

“Met mijn uitgeverij Dial a View wil ik in eerste instantie boeken uitbrengen die lokaal interessant zijn”, zegt Thomas Bossuyt. “Ik kende de werken van Kris uit de periode dat hij tijdens optredens van Stake live tekeningen maakte en die projecteerde op het scherm achter de groep. Na een bezoek aan zijn atelier in Brugge merkte ik dat hij veel meer in petto had. Ik ben gecharmeerd door zijn stijl die direct is en soms grof. Het boek bestrijkt een periode van twaalf jaar. Ook zijn typische schetsboeken komen aan bod.”

Het was een heel karwei om uit de honderden werken er 200 stuks selecteren. “Daarna kwam nog een tweede en een derde selectie”, zegt Kris. “Het was belangrijk dat het een aangenaam boek werd, zonder te vervallen in herhaling. Zodoende is het een combinatie van ouder figuratief werk, en het huidig abstracter werk. Het is een kunstboek geworden waarbij je zelf kunt interpreteren. De recentste schilderijen zijn de meest kleurrijke. De basis daarvan komt uit een schetsboek dat ik altijd bij me had in Mumbai (India), waar ik tijdens de lockdown vier maanden verbleef. Ik bracht heel wat tijd door op overdrukke boten, en daar ging ik aan het tekenen. Abstracte, kleurrijke vormen die de basis vormen voor deze nieuwe kleurrijke schilderijen.”

Narrenschip

Naast de vele tekeningen en schilderijen, vind je op de Expo in de Bib in het Park ook heel wat beeldhouwwerk van Kris. Veel kopkes, zoals hij ze zelf noemt. “In India zocht ik stenen op het strand waaruit ik een hoofd kon beeldhouwen. Een stuk van de steen laat ik onbewerkt, dat doe ik haast altijd. Dat is zowat een kenmerk geworden, of het nu om basalt, blauwsteen of marmer gaat. De laatste tijd maak ik veel kopjes van narren, zoals dit Narrenschip.” De Expo is verbazend ruim en gevarieerd, en toch slechts een fractie van zijn werk. “Een voorwaarde voor het boek was dat we het zouden voorstellen op een tentoonstelling van zijn werken”, zegt Thomas. “Het was voor Kris het moment om eindelijk eens zijn grote archief op orde te brengen dat hij zo opnieuw ontdekt heeft. Ik ben heel tevreden met het boek, het eerste van Dial A View.” Het kunstenaarsboek is te koop voor 35 euro bij Standaard Boekhandel Wevelgem, Theoria of via de website van Dial A View. De Expo is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van Bib in het Park, dit nog tot 12 maart.