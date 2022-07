Kris en Chris zeggen het met bloemen in Wenduine

Nog tot 1 november brengt bloemenatelier Creaflor de expo ‘Waar bloemen zich thuisvoelen’ in Wenduine.

Schilderes Chris Chiau, gevormd aan de kunstacademie van Ninove, brengt met aquarel en acryl uiteenlopende onderwerpen tot leven, maar beperkte zich voor de gelegenheid tot die werken waar bloemen in voorkomen. Haar oeuvre was reeds te bewonderen op verschillende kunstenroutes in De Haan en Wenduine. “Het krachtig coloriet maakt haar werk heel herkenbaar”, zegt florist Kris Steen.

In zijn bloemenatelier biedt hij een platform aan kunstenaars die eens een andere doelgroep willen aanboren. “In de toekomst willen we graag twee à drie expo’s per jaar inplannen”, aldus Steen. (WK)