Kris De Keyzer neemt deel aan kunstroute From Art To Art in Wingene en Zwevezele: “Echte dierenhuiden? Jawel”

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober vindt de kunstroute From Art To Art plaats. Kris De Keyzer uit Zwevelezele is één van de vele deelnemers en zij stelt haar kunstwerken uit haar Floris Collection voor. “Ik knutsel handgemaakte dieren en dit met natuurlijke dierenhuiden en mijn eigen fantasie.”

“Mijn passie rond het knutselen van dieren is begonnen door een artistiek en sociaal project voor het goede doel”, vertelt kunstenares Kris. “In het jaar 2010 werd de kunstveiling ‘Parels van Zwijnen’ georganiseerd ten voordele van en in samenwerking met een aantal scholen voor bijzonder onderwijs in Gent. Samen met mijn zoon Francis maakten wij een lappenzwijn, die daarna in opbod verkocht is. Het aangeklede varken viel bij het publiek in de smaak. Ik ontdekte mijn hobby en passie en die passie is niet meer gestopt. Ik ben niet zo handig met potlood en kwast want daarvoor mis ik de fijngevoeligheid in mijn vingers. Het plak- en knipwerk is helemaal mijn ding en dit in combinatie met de natuur en de dieren. Met die combinatie maak ik unieke dieren en dit in echte dierenhuiden.”

bontmantels

Kris breidde haar collectie uit en kwam tot de Floris Collection. Het aanbod wordt naast varkens aangevuld met schapen en koeien. “De varkens kregen al vlug een opvolging met de kleinere biggetjes, de schapen en de koeien. De body van het dier koop ik zelf aan. Dat beeldje bewerk ik met was op kleur. Na het drogen volgt het knip- en plakwerk voor het aanbrengen van de huiden en dit volgens mijn eigen creatie en fantasie. Ik werk uitsluitend met echte dierenhuiden, van hoge kwaliteit en met uitzonderlijke kleuren. Varkens zijn gemaakt met diverse dierenhuiden zoals geit, schaap, konijn, everzwijn, of springbok. Daarnaast maak ik ook een selectie van bontmantels. De schaapjes bestaan uit echte schapenhuiden en de koeien bestaan uit een rendierhuid en een schaaphuid. Elk dier blijft een uniek exemplaar en is telkens vergezeld van een certificaat. De beestjes zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen.”

LEUK CADEAU

In de permanente showroom kunnen de handgemaakte dieren bezichtigd worden. Kris neemt geregeld deel aan diverse beurzen en nu ook aan de gemeentelijke kunstroute. “Ik stel mijn werken graag tentoon op beurzen. Ik merk op dat mensen vrolijk worden van mijn creaties. Ze zien mijn dieren graag in hun interieur. Rond de kerst- en eindejaarperiode wordt een diertje vaak cadeau gedaan. Ik maak ook gepersonaliseerde beestjes en dit volgens wens van de klant of misschien wel met de mooie, oude bontjas uit de kast van een familielid. Mijn atelier is iedere namiddag vrij te bezichtigen. Ik beschik ook over een eigen webshop. Komend weekend neem ik deel aan de kunstroute. Ik kijk er alvast naar uit!”, besluit ze.

De kunstroute From Art To Art gaat door op zaterdag 15 en zondag 16 oktober van 10 tot 18 uur. Het atelier van Kris is te vinden langs de Bruggestraat 105 in Zwevezele. Meer info op www.facebook.com/FATA.WZ.