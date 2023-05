Kris (56) blaast nieuw leven in kapotte instrumenten van Meense Academie: “Dit zijn kleine kunstwerkjes”

Kris Seynhaeve (56) uit Lauwe exposeert nog tot 29 mei in Kortemark met zijn reeks Music Industry. Daarvoor maakte hij gebruik van afgedankte muziekinstrumenten van de Meense Academie. Een opmerkelijke reeks beeldhouwwerken.

Kartonnen dozen vol kapotte klarinetten en andere muzikale kleinoden die verkommerden in een klamme kelder van de Meense Academie. Al decennia lang lagen ze onaangeroerd, maar dankzij kunstenaar Kris Seynhaeve (56) uit Lauwe krijgen ze nu een nieuw en kunstig leven.

Klarinet in beton

Met de reeks Music Industry verwerkte hij verschillende instrumenten tot eigenzinnige beeldhouwwerken. De inspiratie? “Ik kom goed overeen met klarinettist Freddy Desmedt, die onder meer bij Willem Vermandere speelt. Hij schonk me een oude klarinet en vroeg me er iets mee te doen. Ik goot het in beton en kapte het deels uit. Hij zag het uiteindelijk op een tentoonstelling en kocht het meteen”, vertelt hij.

“Ik heb niets met muziek, maar instrumenten zijn eigenlijk kleine kunstwerkjes op zich”

Zo ontstond het idee om instrumenten te verwerken in beeldende kunst. “Ik heb niets met muziek, maar instrumenten zijn eigenlijk kleine kunstwerkjes op zich”, zegt Kris, die parttime voor de communicatiedienst van de stad Menen werkt. Het resultaat van de reeks toont hij tijdens de Kunstroute in Kortemark die nog tot 29 mei loopt. “Het gaat om tien kunstwerken, elk met een eigen verhaal.”

Hoe instrumenten de industrie kunnen nabootsen.

Zo verwijst een kunstwerk met een hoorn naar een mijnwerkersfanfare, geïnspireerd door de film Brassed Off. Een ander werk refereert dan weer naar de helletocht die de wielerklassieker Paris-Roubaix is. Nog een ander werk legt dan weer op de focus van een 14-jarige violiste die tijdens Wereldoorlog II werd gedeporteerd naar Auschwitz.

Kapotte instrumenten cadeau

De tien werken zijn wel nog maar een begin. Van de Meense Academie kreeg hij namelijk tientallen kaduke instrumenten en ook vrienden en kennissen schonken materiaal. “Er volgen dus nog meer werken”, aldus Kris. Daarbij ook een constructie voor het nieuwe gedeelte van de Academie in de Yvonne Serruysstraat. “Dat was de deal. Het idee is om een raffinaderij na te bootsen met instrumenten. Als er plaats genoeg is natuurlijk.”

Dat Kris nu met muziekinstrumenten werkt, is puur toevallig. Hij noemt zichzelf een veelzijdig artiest. “Mijn volgende werken zouden evengoed olieverfschilderijen kunnen zijn. Assemblages met moto’s, de kikker in het park van Wevelgem, visionaire machines, maakte ik al. Liefst werk ik in opdracht omdat ik een werk dan kan doen passen in een interieur. Zo werkte ik nu veel met beton en stel ik tentoon in een betonbedrijf.”