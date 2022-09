Kranige negentigers ontmoeten dochter fotograaf Antony op expo: “Onze goeie vriendin Elise terugzien was echt heel bijzonder”

Ze zijn respectievelijk 98, 96, 95 en 93 jaar oud en geven elkaar nog praktisch iedere week rendez-vous om samen een glas te drinken. Een recente ontmoeting had wel iets heel unieks: op de tentoonstelling over de beroemde fotografen Maurice en Robert Antony kwam Elise, de 93-jarige dochter van Maurice er de vier hartsvriendinnen ontmoeten.

Ze kwamen er twee jaar geleden mee in De Zeewacht en meteen ook op het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’: Marie Stoops (98), Odette Gerard (96), Ninette Deswaef (95) en benjamin Suzanne Soete (93), samen dus 382 jaar oud, gaven elkaar elke maandag om klokslag 14 uur rendez-vous in de stemmige brasserie Chalet Mini-Golf in het Leopoldpark, tot corona ook hier roet in het eten gooide.

Maar op vandaag lukt het beter om elkaar frequenter te zien, hoewel. Het extreem warme weer van de voorbije zomermaanden maakte dat niet steeds mogelijk. Maar deze week stond een wel heel bijzondere ontmoeting op de agenda van de nog steeds vier kranige dames. Tijdens hun gepland begeleid bezoek aan de expo van de gebroeders Antony in de Venetiaanse Gaanderijen kwam Elise, de 93-jarige dochter van Maurice haar vier vriendinnen een bezoek brengen.

Samen ontdekten ze het imposant werk van de broers en herkenden er tal van personages uit boeiende Oostendse tijden. “Twee jaar geleden lukte dat nog met onze rollator, nu moeten we ons allemaal meestal behelpen met onze rolstoel”, vertelt Suzanne. “Maar dat lukt nog aardig. Wij komen met z’n vier al ruim zeven jaar samen, en met Elise spreken we eveneens sporadisch af. Zij was en is nog steeds een heel goeie vriendin, die we al kennen van in onze schooltijd in de ‘Ecole Moyenne’ in Oostende. De ontmoeting was voor ons allemaal dan ook heel bijzonder, zeker op onze leeftijd. Dat vond ook Elise, die samen met gids Marc Loy tijdens de gidsbeurt, waar ook voormalig schepen van Bredene Roger Bekaert bij was, het gezelschap doorheen de expo loodste en voor heel wat aanvullende info over de unieke verzameling zorgde. “Absoluut. Marie, Odette, Ninette en Suzanne ontmoeten zorgt steeds voor fijne momenten. Op de expo van mijn papa en oom vond ik ronduit fantastisch.”