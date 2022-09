Kortrijkzaan Joz Decruy stelt tentoon in kasteel Ter Borcht in Meulebeke

De Kortrijkse kunstenaar Joz Decruy (71) is al zijn hele leven bezig met kunst. Zijn vader had een schildersbedrijf dat veel kerkinterieurs schilderde. Joz stelt zijn werk in kasteel Ter Borcht in Meulebeke tentoon. Op zondag 4 september is de tentoonstelling nog geopend van 14 tot 18 uur en op Open Monumentendag, zondag 11 september, is ze van 10 tot 18 uur toegankelijk.

“Ik was toevallig de man die kon koppen schilderen en restaureren”, zegt Joz. “Mijn eerste kerkopdracht was op mijn 20ste toen ik in een kerk Petrus en Paulus restaureerde naast het altaar. De trein was vertrokken.”

Portretten

Joz bleef in het bedrijf van zijn vader werken en na diens overlijden nam Joz het bedrijf over. “Samen met mijn vader heb ik zeker 100 interieurs van kerken en kapellen geschilderd. We waren hierin gespecialiseerd en als er bij een aanbesteding een pakketje kunst zat, hadden wij nogal vaak de mogelijkheid om het te doen.” Ondertussen liet Joz de zaak over en is hij met pensioen. Schilderwerken Decruy in Izegem bestaat nog steeds.

Joz maakt zowel abstract werk als portretten. Hij schildert ook portretten in opdracht. Joz begon met portret en met impasto-techniek (schilderen met een paletmes), maar hij schildert ook met borstel en penseel en gaat graag de uitdaging aan om nieuwe technieken te leren kennen.

Recycle-art

Het laatste werk van Joz is een abstract zelfportret met recycle-art. “Dat is met verschillende materialen. Soms geven mensen hun eigen spullen en daar maak ik dan portretten mee. Ik maak eerst het schilderij in de gewenste kleuren en afmetingen en dan wordt het belegd met stukjes die ik vind of die ik krijg. Dat is natuurlijk heel tijdrovend en intensief werk. De spulletjes worden uit elkaar gehaald, gewassen en per kleur gesorteerd voor ik kan beginnen met de collage.”

Joz werkt samen met enkele galerijen en in Meulebeke toont Joz een diversiteit van al zijn technieken. Zo vind je er een acrylschilderij dat geschilderd werd met borstels, trash art en paletmes-kunst.