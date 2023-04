Kortrijkzaan Emile Desweemer stelt schilderijen tentoon in Peter Benoit Huis in Harelbeke

Op zaterdag 15 en zondag 16 april stelt Kortrijkzaan Emile Desweemer twaalf nieuwe schilderijen tentoon in het Peter Benoit Huis aan de Marktstraat 55 in Harelbeke. “Mijn werken zijn meer dan alleen verf op doek”, aldus Emile. “Elk werk vertelt een eigen verhaal.”

Emile Desweemer (21) geniet zijn derde jaar bachelor schilderkunst aan Sint-Lucas, School of Arts in Gent. Hij volgde ook één jaar een lerarenopleiding aan de Academie Kortrijk.

Herinneringen

Hij haalt zijn inspiratie uit herinneringen en bijhorende emoties, al dan niet de zijne. “Ik maak een schets op voorhand, maar die kan wel een beetje evolueren tijdens het maken van het werk.”

“Voor mij is de compositie belangrijk, die moet goed zitten van bij het begin. Mijn schilderijen zijn meer dan alleen verf op doek. Ze zijn een uiting van mijn innerlijke wereld, vol emotie en expressie. Elk werk vertelt een eigen verhaal en neemt je mee op een reis door mijn creatieve geest”, vertelt Emile.

Spanningsboog

“De schilderijen die ik maak vertellen ons meer over hoe we omgaan met herinneringen en de emoties die hiermee gepaard gaan. De werken nemen ons mee in een bepaalde wereld waar er even wordt gefocust op een bepaalde herinnering. Ze hebben vaak een emotionele waarde, maar gaan daarom niet specifiek over mijn emoties of herinnering.”

“Het zijn vaak beelden van emoties die ik opvang bij personen rondom mij. Eerlijk gezegd zijn de herinneringen en emoties iets minder positief dan negatief. Ik bekijk veel dingen filosofisch. Je moet niet direct zien waarover het gaat. Er mag en kan over nagedacht worden. Dat creëert een spanningsboog. Alles is meer dan beeld: elementen, mens of persoon.”

De tentoonstelling is te zien op 15 en 16 april telkens van 14 tot 17 uur. De kunstenaar zal aanwezig zijn om een woordje duiding te geven. “Of iemand nu een kunstliefhebber is of gewoon nieuwsgierig naar mijn werk, ik neem hem of haar vol enthousiasme en passie mee door mijn expo.”