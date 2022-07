Kortrijkse kunstenares Mie Bogaerts maakt kunstwerk voor Oekraïne: “Wie het gewicht raadt, mag het houden”

De Kortrijkse kunstenares Mie Bogaerts creëerde het kunstwerk ‘De Prikkeling’ voor haar actie ‘Art is life is Art’ ten voordele van de Oekraïense cultuur- en kunstwereld. Wie het gewicht kan raden van Mie en het kunstwerk samen, wordt eigenaar van het kunstwerk. Raden kan vanaf 10 euro per beurt.

Mie Bogaerts is naar eigen zeggen al een tijd gefascineerd hoe een prikkeldraad in elkaar steekt. “Veel voorwerpen komen bij me zo menselijk over dat ik veelal gemeenschappelijke vormen erin herken: alles kan leven. Na een aantal inspirerende dromen zag ik het werk De Prikkeling voor mij. Tijdens de creatie kreeg het werk nog meer betekenis toen de oorlog in Oekraïne uitbrak”, vertelt Mie.

“In tranen deed ik verder en dacht onmiddellijk dat ik er iets mee kon doen.” Het beeld kreeg de naam ‘De Prikkeling’. Het beeld is een verstrengeling van mensen, die met een soort systematische dynamiek in elkaar verweven zijn.

“Het is een kabbelend beekje dat plots een greep, een soort ‘versMACHTing’ ondergaat, zowel goed- als kwaadaardig en daarna weer zijn rustige verstrengeling vertoont. Een nieuwe greep om uiteindelijk de rust terug te vinden”, legt Mie verder uit.

Heropbouw

“De beelden die ik toen en nu op tv zie sleurden mijn werk en mezelf meer en meer mee in de grauwe realiteit van de 21ste eeuw. Als ik zie en hoor hoe zo’n ‘Poetin’ een volk wil onderwerpen aan zijn wil met alle middelen waaronder ook het bombarderen van kunstscholen en theaters, dan wil hij ook een volledige cultuur uitroeien. Cultuur, kunst, creativiteit zijn enkele van de grootste voedingsbodems van het ‘mens-zijn’. De humanitaire acties kwamen onmiddellijk op gang maar ik durf even verder denken in de hoop dat Oekraïne dit overleeft”, zegt Mie.

“Na de verwoesting volgt een heropbouw van een natie die lang zal duren en waar veel moed en geld voor nodig zal zijn. Ik wil hier als kunstenares, als mens van vlees en bloed, mijn kunststeen aan bijdragen: een fonds aanleggen voor de specifieke heropbouw van kunstacademies, theaters, musea, zodat de Oekraïense bevolking, jong en oud haar creativiteit weer nieuw kunstleven kan inblazen.”

Dit idee achter het beeld mondde uit in de actie ‘Art is life is Art’. Je kan de eigenaar worden van de eerste ‘Prikkeling’ door deel te nemen aan een wedstrijd: het raden van het gewicht van Mie en het beeld samen, uitgedrukt in kilogram en gram.

“Het gewicht van het kunstwerk is stabiel, het mijne variabel”, lacht Mie. “Hierbij wil ik ook de bronsgieterij FLASSH uit Friesland, metaalbedrijf INFERRO en studio mmix uit Kortrijk bedanken die hun werk voor de eerste Prikkeling volledig kosteloos deden.”

Warmste Week

De weging heeft plaats tijdens de Warmste Week in december 2022. De opbrengstactie gebeurt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Hermes Dochy/Gercolex uit Kortrijk.

Bij meerdere winnaars komt het tot loting onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder. Een gokje over het juiste gewicht kost 10 euro, meerdere malen raden kan ook. Je kan overschrijven op het rekeningnummer BE66 9734 3050 6343 met als mededeling: telefoonnummer en geschatte gewicht. Je wordt op de hoogte gehouden via de website www.mie-art.be.