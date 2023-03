Kortrijks creatief talent te zien in Circuit Artistiek

Donderdag werd de aftrap gegeven voor de zesde editie van Circuit Artistiek. Met het circuit willen de ontmoetingscentra De Wervel in Bellegem, De Troubadour in Bissegem, De Vonke in Heule en Aalbeke (na de heropening op 24 maart) hun publieke ruimtes ter beschikking stellen voor de in totaal 53 creaties van 18 lokale kunstenaars. De werken wisselen om de vier maanden van locatie.

“Het is vaak niet evident voor kunstenaars om tentoonstellingsruimte te vinden. Met Circuit Artistiek geven we hen een platform om met hun werk naar buiten te treden en een groter publiek te bereiken. Daarnaast kunnen de bezoekers het hele jaar genieten van afwisselende kunstwerken”, aldus schepen Stephanie Demeyer.

De deelnemende kunstenaars zijn Nicole Ampe (olieverf op doek), Marie-Claire Carpreau (acryl en olie op doek), Lionel Clarissimo (houtskooltekening), Lut Delombaerde (olieverf op doek), Kurt Dendooven (fotografie), Bernard Demeyere (acryl op doek), Mieke Dutoit (houtskool en krijt), Frederik Gheysen (digital art), Luc Huysentruyt (mixed media, olie op doek), Hugo Lagae (acryl, oliepastel op papier), Christiane Ledure (acryl op doek), Gabriel Simoens (acryl en gemengde techniek op paneel), Nicole Nuyttens (acryl), Melanie Six (hout, houtskoolschets), Mike Van Acoleyen (grafiek, archeologisch hout), Bernard Vandamme (acryl op doek), Gina Van Den Heede (olieverf op doek) en Gaelle Vanherpe (acryl op canvas).

Meubelmaker Melanie herwerkt oude stukken hout van meubels tot kunstwerken, maar ze vindt net zoals de andere kunstenaars weinig expositiemogelijkheden. “Mijn werken liggen dan meestal gewoon in de kelder, wat spijtig is. Met Circuit Artistiek kunnen mensen ons leren kennen en krijgen amateurkunstenaars de kans krijgen om hun werken te presenteren.” Mike hangt met zijn kunst uit in Bissegem. “Ik maak satellietbeelden en combineer die met archeologisch hout van een Romeinse site in Roeselare. Vervolgens plaats ik mijn grafisch werk in een dieptekader”, legt hij uit. “In ontmoetingscentra bereik je ook mensen die normaliter niet hun weg vinden naar musea en exposities. Hier worden ze op een laagdrempelige manier geconfronteerd met kunst.”