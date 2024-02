Kortrijk kondigt nieuw streetartplan aan met twee nieuwe kunstwerken: “In 2025 volgt groot project langs de Leie”

Streetart zit in de lift. Op vandaag zijn er zo’n 50 werken te zien in het publiek domein, maar Kortrijk wil nog meer kleurrijke, kwaliteitsvolle streetart in de stad aan de hand van drie grote lijnen. “We zorgen voor meer ondersteuning van de streetartcommunity, we willen meer inwoners laten proeven van streetart en we gaan voor meer samenwerkingen”, zegt schepen Bert Herrewyn.

In Kortrijk blijft het aantal streetartkunstwerken groeien. Via Jeugdcentrum Tranzit worden jonge kunstenaars, gevestigde waarden en inwoners met een kunstig idee ondersteund van idee tot uitvoering. Zowel inhoudelijk, praktisch en met een jaarlijks budget van 10.000 euro dankzij de middelen van de subsidielijn Paint Your City. Die aanpak versterkt Stad Kortrijk de komende jaren met een nieuw structureler en sterker streetartbeleid.

“Kunstenaars kunnen zonder vergunning oefenen op site V-Tex en de muren in de Spoorwegtuin, achteraan JC Tranzit” – Bert Herrewyn

Concreet worden meer workshops en kampen georganiseerd samen met de streetartcommunity en versterken ze de samenwerking met de Kortrijkse Academie. “De streetartwandeling wordt uitgebreid en in 2025 presenteren we in samenwerking met onze Franse buren een groot streetartproject langs de Leie om lokale verankering tegen te gaan. We willen de community met elkaar in contact brengen en zo tot een kruisbestuiving komen waarbij we elkaar versterken”, zegt Bert Dusselier, coördinator van JC Tranzit. Hij is onder het nieuwe beleid ook hét aanspreekpunt voor alle vragen, ideeën, coaching en opvolging. “Verder kunnen kunstenaars zonder vergunning oefenen op site V-Tex en de muren in de Spoorwegtuin, achteraan JC Tranzit. We breiden deze oefenplaatsen uit. We zorgen ervoor dat de werken en andere muren in publieke ruimte vrij blijven van ongewenste tags in samenwerking met het team van Nette Stad”, vertelt Herrewyn.

Streetart van Ferre Vanweehaeghe © Kortrijk

Het nieuw streetartplan werd aangekondigd met twee nieuwe kunstwerken. In Jeugdcentrum Tranzit pronkt een nieuwe muurschildering van de hand van streetartist Djoels (31) uit Pittem. Niet van de minste. Eén van haar werken, in de Spaanse gemeente Ondarroa, staat op de achtste plaats van de beste muurschilderingen van de wereld. In de Hoveniersstraat, achter het station, zijn twee grijze nutskasten aangepakt door Kortrijkse streetartist Ferre Vanweehaeghe (26). Op de nutskasten zie je nu een kleurrijk berglandschap. Een kleine verandering die de straat meteen mooier maakt.