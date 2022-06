Kortrijk en Zuidwest zoeken deelnemers voor Buren bij Kunstenaars

Kortrijk en Zuidwest organiseren voor de 19de keer Buren bij Kunstenaars in Zuid-West-Vlaanderen. Na een succesvolle Atelier in Beeld, zetten de lokale kunstenaars 15 en 16 oktober opnieuw hun deuren open voor het grote publiek en maak je kennis met het werk van beeldhouwers, schilders, glaskunstenaars, fotografen, tekenaars en dichters.

Door dit laagdrempelige kunstenaarsevent ontdek je heel wat nieuw talent en zie je talent groeien doorheen de edities. Om zelf deel te nemen aan Buren bij Kunstenaars kan je je nog tot 1 juli inschrijven via de website www.burenbijkunstenaars.be. Ook Isolde Tack (29) doet dit jaar opnieuw mee met haar poëzie: “Het concept van Buren bij Kunstenaars spreekt me erg aan. Het maakt kunst zo toegankelijk en vooral een hele belevenis. Het creëert een sfeer zoals we eigenlijk vaker moeten hebben met onze buren. Kom eens langs, voel je niet gegeneerd, voel je niet verplicht om iets te zeggen, leer elkaar kennen, voel de sfeer, laat je omringen door de geborgenheid en verbind. Die dubbele bodem maakt van Buren bij Kunstenaars een prachtige beleving.”

Buren bij Kunstenaars is een vaste waarde geworden en trekt jaarlijks zo’n 300 kunstenaars en heel wat bezoekers. Het is het ideale weekend om (amateur)kunstenaars in de spotlights te plaatsen. Ook Zuidwest* trekt mee aan de kar waardoor de organisatie een groter netwerk kan bereiken.

“Met Zuidwest zetten we in op Buren bij Kunstenaars omdat we met dit evenement de grote groep creatieve kunstenaars die onze regio rijk is, in de kijker plaatsen. Door dit in samenwerking met alle gemeenten te organiseren, worden de deuren nog méér open gezet om te Buren bij onze Kunstenaars”, zegt Griet Vanryckegem, voorzitter Zuidwest.