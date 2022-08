Kortemark Verbeeldt blikt terug op ‘Handzame, Festivaldorp’

De regionale beeldbank Kortemark Verbeeldt legt momenteel de laatste hand aan een fijne tentoonstelling over ‘Handzame, Festivaldorp’. In meer dan 600 foto’s en filmmateriaal kan je vanaf 24 september zien hoe diverse muziekfestivals Handzame – tot ver in het buitenland – op de kaart hebben gezet.

Lang voor er sprake was van de festivaldorpen van Tomorrowland of Pukkelpop had je Handzame. Het kleine, wat ingeslapen dorp kwam meerdere keren per jaar tot leven: denk maar aan het Meeuwefestival, Handzame en Delirium Blues, Mid Summer en Irie Vibes. Stof genoeg voor een schitterende tentoonstelling.

“De vrijwilligers van Kortemark Verbeeldt zetten de voorbije jaren in de diverse deelgemeenten heel wat schitterende tentoonstellingen rond erfgoed op poten”, duidt cultuurfunctionaris Simon Aneca. “Maar erfgoed mag gerust breder gaan: het hoeft niet altijd rond verdwenen gebouwen of oude ambachten te gaan.”

Omdat Kortemark Verbeeldt niet direct thuis was in dit thema moesten ze – voor het eerst – beroep doen op de hulp van verenigingen. “Dat is een toffe samenwerking geworden”, getuigt Maria Werbrouck, vrijwilliger bij Kortemark Verbeeldt.

Ruim 600 foto’s

“Wat betreft het aantal foto’s – meer dan 600 – is deze tentoonstelling een stuk groter dan de vorige. Het moeilijkste festival bleek Mid Summer te zijn, waarvan zo goed als niets is bewaard. Irie Vibes was dan weer het gemakkelijkste, maar na selectie tonen we vooral materiaal uit de eerste edities.”

Nog dit: het idee rond de tentoonstelling werd aangereikt door schepen Rik Waeyaert, als broer van een van de organisators van het Meeuwefestival, heel nauw betrokken. “Wie onze cultuurschepen eens wil zien met lange haren weet waar naartoe”, knipoogt Simon Aneca tot slot.

De expo loopt van zaterdag 24 september tot en met 9 oktober, telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in het oc Hansam.

Voor het eerst is er ook een bar aanwezig, uitgebaat door de mensen van Irie Vibes. “Wie weet komt daar bij een pintje nog een wat extra materiaal en info uit voort”, besluit schepen Waeyaert.