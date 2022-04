Korneel laat Gent uit vervlogen tijden herleven: “Ingekleurde foto’s lijken zoveel realistischer”

Een kleurenfoto van Adolf Hitler die triomfantelijk door de Gentse binnenstad rijdt, hakenkruisvlaggen aan het Sint-Pietersstation of kaartende nazisoldaten op een dak: dankzij het werk van Korneel Bostyn komen taferelen van een eeuw geleden helemaal tot leven. De uitgeweken Merkemnaar kleurt de historische beelden met engelengeduld in en oogst veel lof op sociale media. “Het is monnikenwerk”, glimlacht hij.

Negenentwintig jaar is Korneel Bostyn, maar de laatste maanden wordt zijn geest vaak richting de eerste helft van de vorige eeuw gekatapulteerd. Sinds vorige zomer lanceert de leerkracht grafisch ontwerp aan de Kunsthumaniora in Brugge met de regelmaat van de klok foto’s uit ver vervlogen tijden van zijn woonplaats Gent op sociale media. Met succes, want het aantal volgers op Instagram schurkt stilaan tegen de zevenduizend aan. “Terwijl het heel toevallig is gestart”, glimlacht de naar Gent uitgeweken Merkemnaar. “Ik ben altijd al fan geweest van ingekleurde foto’s van grote wereldgebeurtenissen. Die lijken dan meteen zoveel realistischer. Ergens in augustus 2021 ging ik van start met enkele beelden van mijn hometown Merkem tijdens de Eerste Wereldoorlog en gooide die op de Instagrampagina Merkem. Colored. Daar scoorde ik wel wat likes mee, maar Merkem is nu niet bepaald de grootste metropool van ons land”, lacht Korneel. “Dus besloot ik me te focussen op Gent, de stad waar ik na mijn studies bleef plakken en al sinds 2011 mijn thuis mag noemen.”

Stroom aan reacties

Korneel haalde zijn eerste beeld gewoon van Google Foto’s een beeld uit circa 1900 aan de Vlaamsekaai, waar nu de drukke Ring rond Gent passeert en ging aan de slag. “Met enkele goeie beeldbewerkingsprogramma’s probeer ik het verleden nieuw leven in te blazen. Elke foto kost me minstens vier uur werk, want ik wil elk detail zo correct mogelijk benaderen. De verschillende grijstinten op de originele foto verwijzen elke keer opnieuw naar een specifieke kleur. Ondertussen heb ik al een getraind oog om die aan de juiste kleuren te koppelen.” Sinds hij zijn eerste ingekleurde foto op Ghent. Colored postte, stromen de reacties binnen. “Die zijn overwegend positief, maar soms word ik ook op een foutje gewezen. Zo had ik op een foto uit 1913 een bordje op een tram rood ingekleurd, terwijl dat eigenlijk blauw moest zijn.” Ondertussen bewerkte Korneel al een veertigtal foto’s, maar het werk is allesbehalve af. “Ik denk dat ik ondertussen nog zo’n zesduizend beelden in de wachtzaal heb liggen”, grijnst hij. “Ik ben dus nog even zoet. Ik vind het vooral fantastisch om mensen een blik op vroeger te geven. Net daarom post ik ook telkens een drieluik: de originele onbewerkte foto, het ingekleurde beeld en de huidige situatie. Zo zie je in één oogopslag hoe fel Gent veranderd is.”

Tweede Wereldoorlog

Zijn meest recente beelden gaven de populariteit van Ghent. Colored een flinke boost. “De Tweede Wereldoorlog spreekt blijkbaar fors tot de verbeelding. “Enkele Gentse privéverzamelaars schonken me een schat aan materiaal, ook de stad deed zijn duit in het zakje en bij de Zultse verzamelaar Sander Vanwassenhove vond ik het ondertussen beroemde beeld van Hitler in de binnenstad. Voor iemand als mij is dat een godsgeschenk. Ik vind het fantastisch dat mensen via mijn werk stukjes geschiedenis over Gent kunnen ontdekken.” Van een onbewerkt beeld naar een volledig ingekleurde foto: het kost Korneel elke keer opnieuw een pak tijd. “Ik zit inderdaad veel te veel achter mijn computerscherm”, lacht hij. “Maar ik doe het heel graag. Wanneer ik aan het inkleuren ben, vergeet ik de wereld rondom me. Ik beschouw het als een monnikenwerk. Het is pure meditatie, maar telkens met een mooi eindresultaat. Elke keer ik een foto afgewerkt heb, voel ik een zekere voldoening. Ik stel me ook honderden vragen: welke taferelen spelen zich af op de beelden, welk verhaal dragen de mensen op de foto met zich mee…”

Dromen van een boek

Soms worden die vragen ook beantwoord. “Toen ik een foto van De Fontein der Geknielden postte, een kunstwerk dat nu aan de Stadshal prijkt, kreeg ik een reactie van een volger dat zijn grootvader als bronsgieter aan het monument had meegewerkt. En toen ik een video van de bevrijding van Gent in WO II online zette, reageerde een vrouw dat ze er als klein meisje bij was. Prachtig, toch? Trouwens, een filmpje inkleuren, daarbij spreken we niet meer over uren werk, maar over dágen.” Korneel wil van Ghent. Colored een vaste waarde maken en droomt stilaan ook van offline plannen. “Ik kreeg al een vraag van iemand die aan de hand van mijn foto’s een podcast wil maken en op zoek wil gaan naar het verhaal achter wat te zien is. Maar ik denk zelf ook aan een expo en een boek, waarbij de foto’s geruggensteund worden door ooggetuigen die de gebeurtenissen hebben meegemaakt. En als ik ooit de tijd vind, wil ik me ook toeleggen op het oorlogsverleden in de Westhoek. Westhoek. Colored, klinkt goed, hè?”

Volg ‘Ghent. Colored’ op Instagram.