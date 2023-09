Koninklijke Sint-Lucasgilde stelt een week kunst tentoon in Gotische zaal Kortrijks stadhuis

Van 30 september tot en met 8 oktober stelt de Koninklijke Sint-Lucasgilde kunst tentoon in de Gotische zaal in het stadhuis in Kortrijk. “De bezoeker zal gecharmeerd worden door de individuele benadering die de kunstenaars in hun werken leggen”, zegt voorzitter Rudy Delannoy. De toegang is gratis.

De Sint-Lucasgilde Kortrijk heeft tot doel beeldende kunstenaars uit de streek van Kortrijk in een vereniging samen te brengen in een geest van vriendschap. De Gilde is niet gebonden aan enige wijsgerige noch politieke strekking en neemt zich tot taak de kunstzin bij haar leden te bevorderen.

De Gilde organiseert regelmatig tentoonstellingen met werken van haar leden. Ieder lid kan deelnemen aan deze tentoonstellingen mits goedkeuring van het bestuur. Ook worden in groepsverband uitstappen tot het bezoeken van kunststeden, musea en belangrijke tentoonstellingen georganiseerd. “In de 137 jaar dat deze kunstvereniging bestaat, heeft menig Kortrijks kunstenaar via deze weg waardering, vermaardheid en roem gevonden. De bezoeker zal gecharmeerd worden door de individuele benadering die de kunstenaars in hun werken leggen”, aldus voorzitter Rudy Delannoy.

