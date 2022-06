Koninklijk Jeugdatelier stelt 300 kunstwerkjes tentoon

Door de ingrijpende wegeniswerken in het centrum van Kuurne moest de tentoonstelling van het Jeugdatelier dit jaar uitwijken naar de stallingen van Hoeve Vandewalle. De tentoonstelling was een groot succes en de vele kinderen kwamen met hun ouders, oma’s en opa’s, vrienden en buren een kijkje nemen naar de creatieve werkjes van de meer dan 85 kinderen.

De kinderen waren fier om hun werkjes te kunnen tonen en je zag ze telkens wijzen dat is van mij!. In totaal stonden er een kleine 300 werkjes uitgestald, allemaal in het thema dieren. De zon was van de partij en het was achteraf gezellig zitten met een drankje op het terras op het middenplein van Hoeve Vandewalle.

Speelse manier

“Het jeugdatelier is laagdrempelig dus ieder kind dat creatief bezig wil zijn, is welkom”, vertelt Christa Bovyn, die samen met Veerle Taelman de dagelijkse werking van het Jeugdatelier in goede banen leidt. “In wezen is elk kind, op de een of andere manier, een artiest. Wij moeten het kind de kans geven om, op een aangename en interessante manier, die artiest in zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Alle vormen van creativiteit op een speelse manier aangebracht: tekenen, schilderen, boetseren en andere creatieve vaardigheden. Dit jaar waren er 86 kinderen ingeschreven in ons Jeugdatelier en we zijn blij dat we nu de resultaten van een jaar creatief werken kunnen tonen. Ik ben al meer dan 30 jaar verbonden aan het Jeugdatelier, vroeger gaf ik zelf ook les maar nu hou ik me vooral bezig met het administratieve en organisatorische gedeelte van het Jeugdatelier. Dat moet ook gebeuren, maar ik doe dat met veel plezier.”

Veerle Taelman geeft reeds 25 jaar creatieve lessen aan de oudste groep kinderen, van het zesde leerjaar tot en met het tweede middelbaar. Zij vertelt: “We zijn met zeven medewerkers die elke woensdagnamiddag lesgeven aan een groep kinderen. Daarnaast komen er ook telkens drie vrijwillige medewerkers want soms is de groep net iets te groot voor een begeleider.”

Grote voldoening

Voorzitter Paul Vanhee, die zelf een bekende kunstschilder is, vat het als volgt samen: “Deze tentoonstelling pleziert me enorm en het geeft een grote voldoening om de kinderen te zien groeien in hun creativiteit. Ik ben nu al dertig jaar voorzitter en elk jaar vraagt men me om nog niet te stoppen omdat ze geen andere en betere voorzitter vinden, dus blijf ik met veel genoegen telkens voorzitter”, lacht Paul Vanhee. (ADM)