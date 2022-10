‘Koningin’ krijgt plaats in Kooigem

In 2020 lanceerde Stad Kortrijk de oproep ‘Beeld in je Buurt’. Daarbij konden bewoners of organisaties een passende plek in Groot-Kortrijk voorstellen voor een aantal sculpturen uit het Regionaal Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen, TREZOOR. Tijdens Buren bij Kunstenaars huldigt schepen van cultuur Axel Ronse het 5de beeld “Koningin” in. Dat wordt geplaatst in de kerk van Kooigem.

‘Koningin’ van Jef Claerhout wordt officieel ingehuldigd tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars in de kerk in Kooigem. De initiële aanvraag vroeg eigenlijk een beeld op Kooigemplaats. Maar zowel het gevraagde beeld als de voorgestelde plek bleken niet geschikt. Het team Kunst Publieke Ruimte zocht verder met de aanvragers naar een match tussen een nieuwe plek en een nieuw beeld en uiteindelijk bleek het beeld ‘Koningin’ een mooie toevoeging binnen in de Sint-Laurentiuskerk van Kooigem.

“We gaan samen met de burgers op zoek naar een geschikte locatie voor onze beelden. Locaties waar ze passen, die toegankelijk zijn, maar waar de beelden tegelijk ook veilig kunnen opgesteld worden. De beelden krijgen als het ware een nieuw leven na een tijdelijke opslag in ons erfgoeddepot. Heel wat beelden zullen ook te zien zijn in ons nieuwe museum ABBY, dat zal openen in 2024”, zegt Axel Ronse, schepen van cultuur.

Jef Claerhout

Beeldend kunstenaar Jef Claerhout (Tielt, 1937 – Oedelem, 2022) werkte voornamelijk met brons, metaal of geel koper, dat hij vorm gaf door diverse las- en smeedwerktechnieken. De familietraditie in metaalbewerking maakte hem bijna voorbestemd voor de metaalsculptuur. In 1971 kreeg hij de Prijs Malpertuis, genoemd naar een werk van Jean Ray (John Flanders). Net als deze schrijver had Claerhout oog voor de fantastiek van het alledaagse. Zijn werk verwijst vaak naar volksfiguren, sprookjes, legendes of de mythologie. Zijn beelden van fabelachtige wezens, die hij vooral uit messing maakte, kenmerken zijn kunstpraktijk; schommelend tussen speelsheid en spot, tussen het fantastische en het groteske. Claerhout koos voor een simpele, levende en spontane kunst, soms met een vleugje humor. Het monumentale of het pretentieuze van de moderne kunst was niet aan hem besteed. Bekende beelden van hem zijn te zien in Leuven (‘Fonske, de eeuwige student’), Brugge (‘Papageno, Vliegende Koetsier’), Damme (‘Tijl Uilenspiegel’), Sijsele enzovoort.

“Koningin” is een koperen beeld van een gekroonde, zittende vrouw met holle ogen. Ze houdt een roos of scepter in de rechterhand die op haar schoot rust. De tronende figuur houdt een vreemde aantrekkingskracht in zich. Stad Kortrijk kocht dit werk aan in 1973.

“De Sint-Laurentiuskerk van Kooigem wil zich, naast haar religieuze functie, ook openstellen voor andere initiatieven o.a. Kunst in Kooigem, Kunstzomer Leiestreek, Fietskerk … De Kerkfabriek en de Lokale Pastorale Ploeg zijn heel vereerd met het feit dat het kunstwerk Koningin van Jef Claerhout voortaan een prominente plaats krijgt in onze dorpskerk. We hopen stellig dat de Koningin er zich snel thuis voelt!”, klinkt het bij Marnic Sabbe en Luc Scharre, aanvragers Beeld in jouw Buurt.

Beeld in je Buurt

Dankzij het project ‘Beeld in je Buurt’ kregen al 4 werken een nieuwe plek in de stad: ‘Le Conscient’ van Octave Landuyt aan het Guldensporencollege Kaai, ‘Gepantserd Wezen’ van Gerard Holmens bij De Branding in de Leeuw Van Vlaanderenlaan en ‘Zonder titel’ van Jean-Luc Verpoucke aan de spinnerij ‘De Stoop’ in de Spinnerijkaai. ‘Ontwaken’ van Lieven Colardyn kreeg een plaats naast de kerk in Rollegem, maar het werk bleek toch niet geschikt voor de buitenruimte. Er wordt een nieuwe locatie gezocht.

Daarnaast wordt de plaatsing van de werken ‘Fontein met Vis en Kind’ van Koos Van der Kaaij en ‘Ellende’ van Lieven Colardyn onderzocht. Zo zullen in totaal 7 werken uit het erfgoeddepot tot bij de burgers gebracht worden.

De plaatsing van het werk in Kooigem past binnen de visie rond kunst in de publieke ruimte om de komende jaren ook te investeren in kunst in de deelgemeenten. Uit de vele aanvragen van Beeld in je Buurt blijkt dat ook de deelgemeenten een grote interesse hebben in kunst in de publieke ruimte. Kunst in de publieke ruimte kan zo een verbindende factor zijn tussen het centrum van de stad en de deelgemeenten.