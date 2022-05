Koen Vanmechelen komt dit najaar naar Knokke-Heist met tentoonstelling ‘Cosmopolitan Renaissance’

De expo ‘Cosmopolitan Renaissance’ van Koen Vanmechelen is vanaf het najaar te zien in Knokke-Heist. Bij wijze van teaser werd de sculptuur ‘The walking Egg’ geplaatst aan de ingang van Cultuurcentrum Scharpoord.

Na zijn passage in het befaamde Uffizi in Firenze, waar zijn werk te bewonderen was naast dat van Botticelli en Caravaggio, trekt kunstenaar Koen Vanmechelen naar de Belgische kust. Aan de ingang van Scharpoord in Knokke-Heist kan je sinds dinsdag ‘The walking Egg’ bezichtigen, een marmersculptuur van een ei op poten.

Vanaf 29 oktober kan je er ook terecht voor ‘Cosmopolitan Renaissance’, de overzichtstentoonstelling van Koen Vanmechelen. “Als kunstenaar worstelt Vanmechelen met de vraag: hoe moet de mens verder en hoe kunnen we duurzaam samenleven met andere diersoorten”, klinkt het. “De expo inspireert tot antwoorden. Telkens weer combineert Vanmechelen verschillende basisingrediënten uit zijn artistieke universum tot nieuwe verhalen.”

Volgens de kunstenaar kan uit nieuwe ideeën, versmeltingen en nieuwe grenzen aftasten, een kosmopolitische renaissance ontstaan. Curator van dienst is kunsthistoricus Jo Coucke.

‘Cosmopolitan Renaissance’ loopt van 29 oktober tot 15 januari en bestaat naast de expo met tekeningen, schilderijen en sculpturen in Scharpoord ook uit performances, buiteninstallaties, lezingen en samenwerkingen met MAAK – Open Huis voor Kunsten en Zwin Natuur Park.