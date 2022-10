Koen Vanmechelen exposeert in Knokke-Heist: “Voor mij is dit thuiskomen”

Tussen het grote succes van zijn expo Seduzione in het Uffizi in Firenze en net voor zijn solotentoonstelling in het Museo Nacional de Bellas Artes in Cuba laat kunstenaar Koen Vanmechelen Knokke-Heist meegenieten van het fascinerend en indrukwekkend universum van zijn Cosmopolitan Renaissance.

Tot 15 januari kan men de internationaal gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen ontdekken via tekeningen, schilderijen, glas en marmersculpturen maar ook via performances, video’s en levende installaties met onder andere kamelen. De boerderij als de plek van verbinding van de mens met dier en natuur, de kunst als verbindende factor tussen mens en wereld en de lokale en globale gemeenschap als de uitdrukking van het bewustzijn van de wereld. Deze drie pijlers schragen het werk van Koen Vanmechelen die uitpakt met een uitgebreid programma op maar liefst vijf verschillende plaatsen in Knokke-Heist.

“Het is een complexe, maar ook juiste uitdaging”, aldus de kunstenaar. “Als je een tentoonstelling doet in Knokke-Heist, waar de inwoners van overal te wereld komen, moet je er ook de samenleving bij betrekken. Er zijn hier verschillende ingrediënten die heel erg met mijn werk gelinkt zijn. Met Riders on the Storm, houd ik aan het Casino op zaterdag 12 november – met een knipoog naar René Magritte – een performance met een unieke, multidisciplinaire en wervelende installatie die alle zintuigen bespeeld met muzikale ingrepen.”

Circustent

“Het hart van mijn expo is uiteraard cultuurcentrum Scharpoord waar we met een grote buiteninstallatie genoemd the eye of the Needle. Je kan er kennismaken met een circustent, twee kamelen en met de kennis die verscholen zit in dit fascinerend dier. Wat de meesten niet weten is dat kameelachtigen over de hele wereld geleefd hebben in allerlei klimaten. The eye of the Needle komt naar het gezegde van de bijbel: Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan te geloven in God. Kamelen hebben al bewezen dat ze mens reddend kunnen zijn”, zegt Vanmechelen.

“In Scharpoord toon ik in zes zalen de verschillende facetten van mijn werk. Je krijgt in iedere zaal een statement met onder andere de link naar mensenrechten. Ik denk dat een kunstenaar in staat is om verschillende conflicten te laten zien waarin wij moeten leven. Het is mijn taak als kunstenaar om de mens erop te wijzen dat de dingen niet evident zijn.”

Weer in Belgie

“Alle elementen in mijn Cosmopolitan Renaissance is nieuw werk. Ik heb er drie jaar hard aan gewerkt. Daarom is deze tentoonstelling belangrijk in mijn oeuvre. Het is achttien jaar geleden dat ik een solotentoonstelling in ons land heb gehouden. Ondertussen mocht ik voor een stuk de wereld veroveren en hopelijk ook een beetje veranderen. Dat ik mijn expo in Knokke-Heist mag brengen, is voor mijn een grote eer en geen toeval. Ik heb al jaren een sterke band met deze gemeente en met West-Vlaanderen in het algemeen. Mijn moeder was van Veurne. Ik hou van deze streek. Ik voel me hier thuis. Voor mij is dit thuiskomen. Hier zitten mijn roots en die kan je nooit verloochenen.”

Koen Vanmechelen (57) stelde reeds tentoon in de Gallerie degli Uffizi (Firenze), The National Gallery (Londen) en op de Biënnale van Venetië. Al sinds de jaren ‘90 versmelt hij kunst, filosofie, natuur, kennis en wetenschap op zoek naar nieuwe antwoorden. In Knokke-Heist presenteert Vanmechelen Cosmopolitan Renaissance, een overzichtstentoonstelling die zich als een totaalervaring ontvouwt.

De expo omvat naast tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties en video’s in de boven- en benedenhal van Cultuurcentrum Scharpoord ook performances, buiteninstallaties, lezingen en cross-overs met MAAK en Zwin Natuur Park.

De tentoonstelling loopt van 29 oktober tot 15 januari 2023 in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Info en tickets: cc.ticket@knokke-heist.be