KoekelArt schakelt nog een versnelling hoger: “Kom tekenen: mooiste werk wint een echte ezel”

Kunst- en ambachtenmarkt ‘KoekelArt’ neemt een hoge vlucht. De organiserende cultuurraad stelt tal van nieuwigheden voor. Zo kan je als bezoeker zelf je tekentalent tonen, waarbij er zowaar een echte ezel te winnen valt. Daarnaast worden reuzen van onder het stof gehaald.

Het deelnemerspalet aan deze editie van KoekelArt op zondag 20 augustus wordt ongezien. “Maar liefst 60 creatieve zielen en verenigingen bouwen een stand op rond hun werk”, zegt Elise De Gend, trotse voorzitter van de Koekelaarse cultuurraad. “Velen zijn ook ter plaatse aan het werk om hun passie met de bezoeker te delen. Schilders, tekenaars, keramisten, pottendraaiers, houtbewerkers, juweliers, steenkappers, beeldhouwers, kalligrafen, fotografen, boekbinders, cartoonisten, textielbewerkers, Koekelaarse verenigingen… Ze komen met hun atelier naar buiten. Daaronder ook een delegatie van het ondersteuningsproject ‘OAZE’ voor startende kunstenaars. Je voelt duidelijk dat er behoefte is aan dergelijke initiatieven. De bezoeker zal versteld staan van wat er reilt en zeilt in Koekelare en de ruime omgeving.”

Centrale locatie is het Concertplein. Huis Proot en de foyer van cultuurzaal De Balluchon vormen het binnengedeelte. Buiten en binnen worden met elkaar verbonden via een ‘kunstige’ doorsteek over het Fransmansplein. “Daar ontdek je onder meer de Koekelaarse verenigingen, kan je een airbrush tattoo laten zetten, een kunstige ballon laten plooien en het aanbod van Rap op Stap ontdekken”, licht schepen van Cultuur Jessy Salenbien toe. “Daarnaast zijn we erin geslaagd om drie Koekelaarse reuzen nieuw leven in te blazen. Exclusief voor de gelegenheid komen Hinten Mokker en Snelle Beze van De Mokker, maar ook Pietje Kane van Doeveren, naar KoekelArt!”

Kiosk

Verschillende deelnemers bieden aan de bezoekers de kans om zelf dingen uit te proberen en de organiserende cultuurraad pakt uit met twee workshops. Franky Vantyghem, diensthoofd Cultuur & Toerisme: “Tijdens de ‘workshop voor kinderen’ worden de rollen omgekeerd: de ouders van de kinderen (en alle anderen) mogen nu hun kunnen tonen door op het Concertplein het beeld in de fontein ‘Waterbrakende aalscholver’ van Jef Claerhout na te tekenen of te schilderen. De jury – een mix van kinderen en leden van de cultuurraad – kiest achteraf het beste werk. De maker ervan wint een echte ezel! Daarnaast is er doorlopend de workshop ‘gemengd atelier’ voor volwassenen. De vaste cursisten zullen aan het werk zijn, maar bezoekers kunnen ook de eerste knepen van het tekenen zelf aanleren tijdens een lesmoment om 11 uur en om 14 uur.”

Naast beeldende kunst is er de hele dag ook muziek op de kiosk en in de straten. “Accordeonniste Astrid opent de dag met haar leuke liedjes en dito verschijning”, vervolgt Franky Vantyghem. “Om 11 uur serveren JORKO en Koninklijke Fanfare Sint-Joris een hartverwarmend aperitiefconcert. Dansstudio Timeless uit Ichtegem – met ook heel wat dansers uit Koekelare – verzorgt twee demo’s. Na de middag brengt de lokale Melo Muziekgroep hits van vroeger en nu uit diverse taalgebieden, heel vaak met een folksausje overgoten. Top of the bill wordt het ‘Orquesta Malandro’, met oud-Koekelarenaar Stephen Scharmin in de rangen. Bandleider Yannis Landrin is een Frans chansonnier, maar heel erg beïnvloed door Latijns-Amerikaanse en Caraïbische muziek. Blijven stilstaan wordt hier moeilijk.” (EV)

Info: www.koekelare.be/koekelart-2023