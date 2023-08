‘KoekelArt’ lokt maar liefst 2.000 bezoekers

Het Concertplein, Huis Proot en de Balluchon vormden afgelopen zondag 20 augustus het decor van de tweejaarlijkse kunst- en cultuurmarkt ‘KoekelArt’, steevast georganiseerd door de cultuurraad.

Het was een zonovergoten Koekelare dat met KoekelArt maar eventjes 2.000 bezoekers wist te lokken. “Het Concertplein en zijn omgeving werden opnieuw omgetoverd tot ons eigen Koekelaars Petit Montmartre”, stelde schepen van Cultuur Jessy Salenbien (Vooruit).

Artistiek talent

De bezoekers van KoekelArt konden er in een gezellige sfeer kennismaken met het artistiek talent dat Koekelare en omstreken te bieden heeft. Naast gevestigde waarden gaven ze ook startende kunstenaars van OAZE een platform, want zij zijn de kunstenaars van morgen.

Ruimte voor muziek

Afgezien van beeldende kunst werd er ook voldoende plaatsgemaakt voor muziek. Zo kond het enthousiaste publiek volop genieten van een optreden van Bovekerkenaar Astrid Accordeon, een schitterend aperitiefconcert van de muzikale familie Jorko en Sint-Joris, enkele demo’s van Dansstudio Timeless, een show van de Melo muziekgroep en, top of the bill, het Orquestra Malandro, met oud-Koekelarenaar Stephen Scharmin in de rangen. (EV)