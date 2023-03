Knokse kunstenaar won rechtszaak tegen machtige multinational en ziet zijn zaak nu leerstof worden aan universiteit: “Een hele eer”

Vier jaar nadat kunstenaar Cedric Peers uit Knokke-Heist een rechtszaak tegen het wereldbekende merk Dom Pérignon won, blijft de zaak actueel. Zo was Cedric afgelopen week te gast aan de universiteit van Leiden om te praten over de zaak. “Het is een eer dat mijn zaak deel uitmaakt van de vorming van juristen”, zegt Cedric.

De kunstenaar verwijst vaak naar grote merken zoals Chanel, Louis Vuitton en dus ook Dom Pérignon. Sinds 2015 maakt hij kunstwerken met verwijzingen naar de beroemde champagnefles en hun kenmerkende logo. Maar toen hij in 2015 ook een T-shirt en trui op de markt bracht met zijn creatie schoot dit bij de Fransen in het verkeerde keelgat. Ze stuurden Cedric aangetekende brieven met het beleefde verzoek onmiddellijk te stoppen met zijn creaties. De zaak kwam voor de rechtbank en zelfs het gerechtshof van de Benelux en uiteindelijk kreeg Peers daar gelijk. En dat bleef duidelijk niet onopgemerkt. “Het verloop en uitkomst van deze zaak was juridisch dermate interessant dat dit als case wordt gebruikt in de lessen van professor D.J.G. Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de universiteit van Leiden in Nederland”, zegt Cedric, die er de voorbije week zelf als gastspreker aanwezig was.

Nog steeds kunstwerken

“De zaak van Dom Pérignon tegen Cedric is heel belangrijk omdat deze de hoogste rechter in de Benelux de gelegenheid bood om te benadrukken dat de kunstvrijheid in de regel zwaarder weegt dan de commerciële belangen van merkhouders”, zegt professor Vissers. “Het komt niet vaak voor dat een kunstenaar de moed en het uithoudingsvermogen heeft om weerstand te bieden aan de vorderingen van een groot bedrijf. Cedric heeft de kunst een grote dienst bewezen”.

Ook de kunstenaar zelf is trots. “Ik vind het een eer dat mijn rechtszaak kan bijdragen aan de vorming van de toekomstige juristen die zich specialiseren in intellectueel eigendomsrecht”, zegt Cedric Peers. “Voor de meeste kunstenaars is het helemaal geen optie om zich te verdedigen tegen machtige multinationals, dus men legt zich al snel neer bij de eisen een sterke tegenpartij. Ik ben blij dat ik dat niet deed. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en Dom Pérignon maakt nog steeds deel uit van mijn verschillende pop-art thema’s. Het champagnehuis heeft me altijd geïnspireerd omdat ze de beste zijn in hun categorie wat perceptie van luxe betreft.” (MM)