Knokke-Heistse fotograaf Servaas Van Belle wint zilveren award op Sony World Photography Awards 2023

Op de prestigieuze Sony World Photography Awards 2023 behaalde fotograaf Servaas Van Belle uit Knokke-Heist een zilveren medaille in de categorie Professional Architecure & Design. “Mooie internationale erkenning”, aldus de fotograaf.

Vijf jaar lang doorkruiste Knokke-Heistenaar Servaas Van Belle ons land op zoek naar de meest tot de verbeelding sprekende stalletjes, om ze daarna consequent onder dezelfde ideale lichtomstandigheden te fotograferen. Ideaal betekent voor Van Belle: in dichte mist.

Vorig jaar werd het boek STAL – Vernacular Animal Sheds voor het eerst aan het publiek voorgesteld met een selectie monumentale prints op Foto Knokke-Heist van 27 maart tot 5 juni 2022 in het Cultuurcentrum Scharpoord. Sindsdien viel het project al meermaals in de prijzen, maar nu werd bekend dat Servaas de tweede plaats behaalde op de prestigieuze Sony World Photography Awards 2023, in de categorie Professional Architecure & Design. “Het is toch een mooie internationale erkenning om uit meer dan 180.000 inzendingen met een zilveren medaille te mogen pronken”, aldus de fotograaf.

De winnaar in deze categorie was Fan Li uit China, de derde plaats ging naar de Spanjaard Andres Gallardo Albajar.

Architecturale pareltjes

“Schuilplaatsen voor vee in weiden en velden zijn in die mate een evidentie in onze omgeving en cultuur dat ze zelden worden opgemerkt. Nochtans staan er in het Belgische landschap architecturale pareltjes”, aldus Servaas Van Belle. “Deze stalletjes en barakken zijn een groepswerk van mens en natuur, en kunnen ontroerend mooi zijn. Talrijke vormen en formaten, opgetrokken uit diverse (afbraak)materialen en met een uiteenlopend kleurenpalet, sieren ons landschap. Met de tand des tijds duidelijk zichtbaar ademen ze verhalen uit. Daarom ook dat ik er zo geobsedeerd door werd.”

“In zekere zin is een foto van een verweerde schuur een allegorie voor ons leven: we ploeteren allemaal voort, we doen ons best, we dragen de littekens en uiteindelijk sterven we allemaal horizontaal. Mensen hebben een diep verlangen naar beschutting, warmte en veiligheid en dat is misschien wat deze wonderlijke bouwsels zo menselijk maakt”, aldus Servaas.

Het boek STAL – Vernacular Animal Sheds werd uitgegeven bij Hannibal Books en is er nog steeds verkrijgbaar. Voor wie de tentoonstelling vorig jaar heeft gemist, is er goed nieuws, want in september wordt de reeks tentoongesteld in het Cultuurcentrum van Hasselt.