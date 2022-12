Knokke-Heist pakt uit met een feestelijk verlichte expo van Scandinavische folk-art langs Zeedijk

Wie een Scandinavische winter wil beleven, moet in Knokke-Heist zijn. De feestelijke eindejaarsverlichting haalde zijn inspiratie in het Hoge Noorden. Hierbij hoort ook een unieke expo.

Naast de overdadig verlichte winkelstraten vind je verspreid over de hele gemeente talloze grote taiga- en toendrabewoners: elanden, wolven, beren en hertjes. Zeker de imposante elandentrek tussen het Lichttorenplein en Albertplein is een must-see. Dit alles geeft de kustplaats een bijzondere wintercharme.

Openluchtexpo

Hierbij wordt ook een unieke expositie georganiseerd. Acht grote, verlichte werken staan opgesteld op de Zeedijk van ’t Zoute, tussen Wielingen en Zeewindstraat. Op deze tekeningen ontdek je beren, vogels en paarden, omringd door bloemen, sterren en andere figuren. De bijzondere winterdecoratie werd via collagetechniek gemaakt, en vond zijn inspiratie in de typische grafische tekeningen die in het Hoge Noorden worden gebruikt om elkaar een fijn eindejaar te wensen.

Warme wintersfeer

De Belgische designer Sanne Cools, die in de Deense hoofdstad Kopenhagen woont, stond in voor het ontwerp. Ze koos voor een zacht kleurenpalet, dat ‘hygge’ uitstraalt, en zorgt zo voor een warme wintersfeer in dit stuk van Het Zoute. Ook overdag zeker het ontdekken waard!