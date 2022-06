Knokke-Heist laat 14 kunstwerken, met waarde van 20 miljoen euro, verwijderen uit natuurgebied: “Zonder vergunning kunnen we dit niet tolereren”

Burgemeester Piet De Groote (GBL) heeft veertien kunstwerken van de openluchtexpo Sculpture Link laten verwijderen. Reden? Er was geen vergunning. “Zonder vergunning kunnen we niet tolereren dat er zomaar kunstwerken worden neergepoot. Zeker niet in natuurgebied. Het is hier geen jungle.”

Curator Alexander Tuteleers wist naar eigen zeggen van niks. Iets wat ze in Knokke-Heist dan weer tegenspreken. Het resultaat blijft hetzelfde: de kunstwerken van de Britse kunstenaar Barry Flanagan, met een waarde van 20 miljoen euro, zijn weggehaald.

Beeldenwandeling

Sculpture Link was de voorbije 28 jaar een vaste waarde in Knokke-Heist. Het concept? Een beeldenroute in openlucht, met op het einde een expositie in het Casino waarbij er effectief werken van de kunstenaars konden aangekocht worden. Begin dit jaar ging het gemeentebestuur evenwel op zoek naar een opvolger voor de openluchtexpo. Op aandringen en eis van Alexander Tuteleers gebeurde dat via een openbare aanbesteding. “Het gaat om het plaatsen en organiseren van een artistiek hoogstaande beeldenwandeling gedurende het zomerseizoen 2022, 2023 en 2024”, vertelde het gemeentebestuur begin dit jaar. “De edities starten ten vroegste op 15 juni en eindigen ten laatste op 15 september.”

Aanvraag maand op voorhand

De organisator van het ‘oude’ Sculpture Link – met curator Alexander Tuteleers – kon zich ook aanbieden voor de aanbesteding. Dat gebeurde evenwel niet, zegt het gemeentebestuur. Omdat de twee andere kandidaten kwalitatief niet voldeden aan de normen, werd geen enkele kandidatuur gekozen. Op 1 juni diende Tuteleers alsnog een aanvraag in voor een openluchtwandeling met kunstwerken vanaf 15 juni. Te laat, oordeelde het gemeentebestuur. Want, zo klinkt het, dergelijke aanvraag moet minstens een maand op voorhand ingediend worden.

“We hebben de curator aanmaningen gestuurd om de kunstwerken weg te halen”

De curator trok daarop richting het Zwin, waar hij naar eigen zeggen wél toestemming had om de 14 beelden te plaatsen. En dat gebeurde ook op 13 en 14 juni. Met vrachtwagens kwamen de 14 indrukwekkende en loodzware kunstwerken aan in Knokke-Heist. De werken werden geplaatst, maar dat kwam ter ore van het gemeentebestuur. Hoewel er geen discussie bestaat over de kwaliteit en meerwaarde van de collectie, konden ze naar eigen zeggen niet anders dan actie te ondernemen. “We hebben de curator aanmaningen gestuurd om de kunstwerken weg te halen”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). “Er is helemaal geen toelating gegeven door Natuur en Bos en door Het Zwin. Ook de gemeente gaf geen toelating. Dat zijn allemaal betrokken instanties. Het was juridisch heel duidelijk dat de beelden daar illegaal stonden. Het gebied is één van de weinige in Europa waar er nog kamsalamanders en boomkikkers leven, naast belangrijke populaties zeldzame vogels en vleermuizen.”

Kunstwerken weggehaald

Alexander Tuteleers voelt zich evenwel geviseerd. Volgens hem mochten de beelden daar wél staan. Maar nu zijn de kunstwerken effectief verdwenen. Het gemeentebestuur liet de 14 loodzware werken afgelopen vrijdag weghalen door een gespecialiseerde firma. “Pestgedrag”, vindt de curator. “En respectloos, want de beelden kregen veel goede reacties.”

“Het is hier geen jungle”

In Knokke-Heist stellen ze dan weer dat ze enkel de wet toepassen. “Voor zo’n zaken is een vergunning nodig. Zonder vergunning kunnen we niet tolereren dat er zomaar kunstwerken worden neergepoot. Zeker niet in natuurgebied. Het is hier geen jungle”, aldus burgemeester De Groote. “We vermijden hiermee ook dat Zeedijk en handelskern overspoeld worden door niet-vergunde kunstwerken, handelswaar, reclameborden of andere storende elementen.”

De curator wil evenwel dat de beelden worden teruggeplaatst. Al lijkt de kans onbestaande dat dat effectief gebeurt. De openluchttentoonstelling die in principe tot 15 augustus liep, is zo afgelopen nog voor ze goed en wel begonnen is. (MM)