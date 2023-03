Kleurrijke personages in Frock Gallery: “Creatie van unieke wezens”

In Frock Gallery in Ieper is een nieuwe tentoonstelling van start gegaan met keramiek van Hélène Morbu uit Frankrijk en schilderijen van de Amerikaanse Jennifer Davis en de Belgische Christel Weyts.

In Frock Gallery vond op vrijdag 3 maart de vernissage van de tentoonstelling ‘Colorful Characters’ plaats. “De tentoonstelling ‘Kleurrijke personages’ richt zich op drie kunstenaars met een scherp oog voor kleur en een liefde voor de creatie van unieke wezens”, zegt curator Matthew Frock. “Of het nu gaat om Hélène Morbu’s aardewerk-als-voorwerp, Jennifer Davis’ maffe wezens of Christel Weyts’ observaties van de mensheid, men kan de liefde voor hun creaties niet ontkennen, noch de genegenheid en het gevoel van affiniteit dat zij de toeschouwer bijbrengen.”

Gevoel voor humor

Hélène Morbu uit Nantes exposeert keramische voorwerpen die doen denken aan oud aardewerk. “Ze laat zich inspireren door de esthetiek van onze oude voorouders, hun architectuur en de natuur”, vervolgt Matthew Frock. “De schilderijen van Jennifer Davis spreken tot de verbeelding door haar gevoel voor humor en Christel Weyts uit Boechout is een meester-schilder die met acrylverf de uitstraling van aquarel creëert. Haar kenmerkende lichte toets weerklinkt in haar werken en creëert een unieke esthetiek.”

De expo ‘Colorful Characters’ is te bezoeken tot 28 april telkens van woensdag tot en met zondag van 14 uur tot 18 uur, of op afspraak. (TOGH)