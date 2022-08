Kleurrijk kunstwerk aan het tramhuis: Ridder siert elektriciteitscabine

De gemeente Jabbeke ging een samenwerking aan met Treepack voor een eerste streetart-project in Snellegem. De Brugse kunstenaar Wietse Hindryckx zorgde voor een kleurrijk kunstwerk op een elektriciteitscabine nabij het Halfweghuis. Het levert een hedendaagse kunstwerk vol Snellegemse geschiedenis op.

Wanneer je Snellegem binnenrijdt via de Kerkeweg, kan je er niet naast kijken. Twee ridders die op een ‘stalen ros’ rijden tegen een kleurrijke achtergrond. Het stalen ros , een tramstel, is een verwijzing naar het vroegere tramhuis van Snellegem, de vele schelpen een verwijzing naar het gemeentelijk logo. En de ridders verwijzen uiteraard naar het middeleeuwse Snellegem. “Het idee om nutscabines in het straatbeeld te verfraaien, kwam enkele jaren terug al eens ter spraken in de gemeenteraad. Nu hebben we beslist om een eerste proefproject uit te voeren in Snellegem, in samenwerking met streetart-bedrijf Treepack. Dit bedrijf zoekt een perfecte match met een lokale kunstenaar om het beoogde concept om te zetten naar een aantrekkelijk kunstwerk. Het canvas van het kunstwerk kan daarbij gaan van reusachtige muren tot een kleine electriciteitskast”, weet burgemeester Frank Casteleyn. “Het fleurt alvast de cabine en het omliggende straatbeeld enorm op”, zegt schepen Chris Bourgois.

Het fleurt de cabine en het omliggende straatbeeld enorm op

Niet toevallig

“Voor het project in Snellegem werd niet toevallig gekozen voor deze electriciteitscabine op de hoek van de Kerkeweg en de Gistelsteenweg. Je kon er niet naast kijken, en nu zeker niet! Alleen is het nu een veel mooier, kunstiger straatbeeld. De vroegere middeleeuwse geschiedenis van de deelgemeente wordt gecombineerd met de meer recente geschiedenis van de oude tramstatie aan het Halfweghuis aan de overkant van de Gistelsteenweg. Op deze manier kwam het ontwerp van kunstenaar Wietse tot leven: twee ridders die op het stalen ros rijden op de oude tramlijn tussen Brugge en Leke.”

“Het was niet zo evident om oude en meer recente geschiedenis van deze gemeente te combineren in een meesterwerk. Maar als het moeilijk is, kom je vaak tot heel leuke, verrassende concepten”, zegt Wietse. “Mijn idee was vanaf het begin het stalen ros. Vaak is dit een fiets, maar door de locatie aan het tramhuis was het perfect te combineren met een tramstel.” Schepen van Cultuur Claudia Coudeville kan het alvast appreciëren. “En met mij blijkbaar al heel wat Jabbekenaars”, zegt ze. “Dit moeten we uiteraard eens evalueren maar waarschijnlijk hebben we nu het begin van een streetart route doorheen Jabbeke. We bekijken ook of we jong Jabbeeks graffititalent kunnen inschakelen in dit kunstproject.” (PA)