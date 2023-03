Kleinste expo van het land in het kleinste boekenwinkeltje

Benieuwd naar de kleinste tentoonstelling in de kleinste boekhandel van Vlaanderen en Nederland? Ga dan zeker eens langs bij boekhandel Feniks in de pui van het Damse stadhuis, waar Isabelle De Clerck enkele van haar schilderwerken exposeert.

Isabelle De Clerck (42) uit Maldegem is master in de grafische vormgeving. Ze studeerde af aan het KASK in Gent en werkte al bij diverse bedrijven als grafisch ontwerper. Dit onder meer bij Groep Van Damme in Oostkamp en de jongste jaren bij de bekende Brugse uitgeverij en drukkerij Die Keure.

“Ik heb altijd graag getekend en geschilderd. Daar ben ik al actief mee bezig sinds ik achttien jaar was. Aan de hogeschool in Gent stelden ze me zelfs voor om volop voor schilderkunst te kiezen”, vertelt Isabelle.

Figuratief en abstract

“Maar ik zag het schilderen meer als een hobby en wilde beroepsmatig iets doen met meer economische zekerheid. Daarom koos ik dus voor grafische vormgeving.” Naast haar hoofdjob als grafisch vormgever is Isabelle altijd blijven schilderen, ook vaak in opdracht of voor vrienden en bekenden. “Ik schilder zowel figuratief als abstract. Belangrijk voor mij zijn mooie, contrastrijke licht- en schaduwpartijen. De laatste jaren ga ik meer de abstracte toer op. Het is fijn om van een wit doek te vertrekken, niet wetende wat het eindresultaat zal zijn. Het is een proces van experimenteren met verschillende soorten verf, technieken en voorwerpen”, vertelt Isabelle, die haar werken ook regelmatig in horecazaken exposeert en te koop stelt.

Tot 30 juli stelt ze enkele werken tentoon in boekhandel Feniks. Maar daar blijft het niet bij, want in diezelfde periode zijn er ook werken van Isabelle te zien in boekhandel Maerlant, iets verderop in Damme (Kerkstraat 31). Boekhandels Maerlant en Feniks zijn ieder weekend, tijdens de schoolvakanties en op feestdagen geopend. (PDV)