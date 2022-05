Klaas Rommelaere exposeert in Vlaams Parlement

Klaas Rommelaere werd geselecteerd voor een groepstentoonstelling in het Vlaams Parlement. De Roeselarenaar maakte naam met zijn textielkunstwerken. “Ik studeerde mode maar koos uiteindelijk voor een wat moeilijker maar wel creatievere weg.”

Klaas Rommelaere (36) is een telg uit de bekende Roeselaarse familie die jarenlang een ijzerhandel runde in de stad. “Al heel jong wist ik dat iets met mode wou doen.”

“Ik vond het boeiend dat alle kunstvormen daarin samenkomen. Kostumes, maskers, theater, ik heb er altijd veel interesse voor gehad. Maar omdat nu net tekenen niet mijn sterkste kant is, zocht ik een andere manier om in deze sector aan de slag te gaan.”

“Tijdens mijn studies aan de KASK in Gent merkte ik algauw dat dit vooral een technologische richting was. En ik zocht nu net meer dat creatieve aspect. Ik ontdekte de liefde voor het pure handwerk. Ik heb heel wat kringwinkels afgelopen op zoek naar borduurdraad of stoffen. Uiteindelijk ben ik me daarin gaan specialiseren.”

Drang om goed te doen

“Het is niet de meest evidente loopbaan geworden. Ik ontdekte dat het vooral keihard werken is om aan de bak te komen en letterlijk de eindjes aan elkaar te knopen met dit soort werk.”

“De drang om het goed te doen, is groot en het geeft zoveel voldoening om te weten dat de creatie van een stuk voor de volle honderd procent mijn handwerk is.”

“Bekendheid creëren, is niet makkelijk maar het is me vooral via de sociale media gelukt om wat naam te maken. Via deze weg kon ik deelnemen aan heel wat groepstentoonstellingen.”

“Dat het Vlaams Parlement mij en mijn werk heeft opgepikt, is dan ook mooi meegenomen. Het is een groepstentoonstelling waarbij vijf Vlaamse kunstenaars werden geselecteerd.”

Kunstvolle hoezen

“Ik heb voor de zetels van de plenaire vergadering zes kunstvolle hoezen gemaakt. Ze zijn volledig met de hand gemaakt in mijn atelier in Antwerpen waar ik woon en in Roeselare. In de loop der jaren heb ik hier een groepje dames rond mij verzameld die me daarbij helpen. Zo organiseren we geregeld naaisessies rond de keukentafel in mijn ouderlijk huis in de Nijverheidsstraat. Op de hoezen staan voornamelijk taferelen geborduurd die verwijzen naar mijn geboortestad Roeselare.”

“De tentoonstelling in Brussel zal hopelijk nieuwe deuren openen want grotere exposities, dat is waar ik de komende jaren wil op inzetten. In juni stel ik ook nog tentoon in Amsterdam”, besluit Klaas Rommelaere. (Bart Crabbe)