Kijk, voel en beleef de textiele kunst van Rena

Nog de hele maand februari exposeert Rena Deblaere (63), uit Ingelmunster, textiele kunst in de bib van Izegem. De expo is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib.

Vorig jaar kon Rena Deblaere haar werk ‘schaduwgeest’ tonen op de tentoonstelling van het DKO in de Poortersloge in Brugge. Ook waren creaties van haar te zien op de textielbiënnale ‘Hidden side of lace’ in Ronse. De aanzet hiertoe gebeurde tien jaar geleden al.

“Toen kwam ik in contact met textielkunstenaar Klaas Rommelaere die twee- en driedimensionale textiele werken maakt. Ik hielp met hem mee en dit deed mij zin krijgen om eigen textiele werken te maken. Daarin combineer ik verschillende materialen zoals stof, garen, vliegengaas, kippengaas, sisal en verschillende technieken zoals borduren, haken en kantwerk.”

Gevoelens uitdrukken

“In mijn werken kan ik mijn gevoelens uitdrukken. Wat ik in de loop der jaren gecreëerd heb wil ik nu delen met een publiek. Dit kan ik nu in de bib van Izegem. Op de expo kan de bezoeker kijken, voelen en beleven”, nodigt Rena Deblaere uit.

Rena Deblaere leek voorbestemd om iets met textiel te gaan doen. In haar jonge jaren genoot Rena Deblaere ervan te vertoeven in de naaikamer van haar moeder. “Zij naaide kledij op maat en had hiertoe een opleiding mode in Brugge gevolgd. Tijdens de schoolvakanties mocht ik kleine taakjes uitvoeren en later leerde ik ook patronen overtekenen.”

Toen Rena zelf kinderen had, volgde ze op haar beurt een cursus mode in het CVO van Izegem. “Ik naaide kleren voor mijn zoontjes en voor mezelf. Daarna volgde een periode waarin ik geen tijd meer had om deze vaardigheid verder te ontwikkelen, maar met tussenpozen haakte en breide ik eigen creaties. Ik zag op tentoonstellingen hedendaagse kantcreaties en was hierdoor onmiddellijk geboeid. Ik besloot om een driejarige kantopleiding te volgen in Texture in Kortrijk en nu nog volg ik deeltijds kunstonderwijs in Brugge waar ik hedendaagse kantcreaties maak.” (MI)

De expo is gratis toegankelijk in de bovenzaal van de bib, tijdens de openingsuren.