Kerkje Zande herbergt verbazingwekkende kunst

Koekelare stapt onder de noemer ‘Kunst op verrassende plekjes’ voortaan als Kunstdorp Koekelare’ door het leven. Eén van die verrassende plekjes is het pittoreske kerkje van Zande. Sinds begin deze maand en nog tot 31 augustus kun je er verbazingwekkende kunst gaan bewonderen.

Het kerkje van Zande met zijn dubbelkruis op de kerktoren vormt het decor voor een groepstentoonstelling van enkele bekende Belgische kunstenaars.

Een van die kunstenaars is Lieve Dejonghe, die haar jeugd sleet in Eernegem en intussen is uitgegroeid tot een wereldvermaarde fijnschilderes’. Beeldhouwer Jeffrie Devriese (73) uit Torhout behoeft eigenlijk nauwelijks nog introductie. Hij is eigenlijk een specialleke, zoals hij zichzelf omschrijft, want hij heeft zijn talent niet geërfd van zijn ouders. Zijn bronzen beelden roepen emoties op en vertellen een verhaal. Tot slot zijn er nog David Smulders uit Oostende en lokaal wereldtalent Yves Adams, wonende in Zande. David maakt constructieve schilderijen en is tapijtontwerper die zijn inspiratie haalt uit muziek die hem persoonlijk kan stimuleren om het evenwicht in lijnen en kleuren te ontdekken. De in Zande wonende natuurfotograaf Yves Adams maakt het geheel af met een aantal schitterende natuurfoto’s op groot formaat rond de kerk. Hij haalde vorig jaar nog de wereldpers met een shot van een zeldzame gele pinguïn op een eiland in de Atlantische Oceaan.

Openingsuren

De tentoonstelling in het kerkje van Zande, gelegen Sint-Andriesstraat, is elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezichtigen van 13.30 tot 18 uur. (EV)