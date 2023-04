Keramiekcollectief OpenAtelierTielt viert verjaardag met expo

Keramiekcollectief OpenAtelierTielt organiseert een tentoonstelling in Huis Mulle de Terschueren. Met de expo wordt – met wat coronavertraging – de 20ste verjaardag van het collectief gevierd.

OpenAtelierTielt werd in 2001 opgericht door enkele oud-leerlingen van de stedelijke kunstacademie. “Elke kunstenaar heeft zijn eigenheid en na jaren van samenwerken heeft de groep nu een eigen identiteit”, zegt Mia Haemers. “Vandaar dat we voor het uitgangspunt van deze expositie voor ID kozen, wat staat voor Identificatie of Idee.”

De expo is gratis te bezoeken op 22 en 23 april en op 29 en 30 april, van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur. Er zijn werken te zien van Eric David, Geert Neyt, Ginette Vandenborre, Koen Vankeirsbilck, Linda Vanloocke, Luc Verstraete, Mia Haemers, Ria De Muynck, Rita Dewitte en Trui Lemaitre.

(SV/gf)