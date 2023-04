Keramiek en schilderijen van Anja Brugghe in Blomme

Om de vier jaar heeft kunstenares Anja Brugghe een afspraak met Galerie Blomme in Roeselare voor een solotentoonstelling. “Het lijkt door corona zo lang geleden maar eigenlijk kwam er slechts één jaartje verlet bij.”

“Ik kies bewust voor een ruime periode tussen twee solotentoonstellingen. Er moet tijd zijn om nieuw werk te maken en daar rustig over na te denken. Daarnaast geef ik bijna fulltime kunstles in Ten Elsberge, de Zilverberg en in de Waterdam. Nadeel van een lange periode zonder expositie is dat je vaak vergeet welke werken nu uit welke periode stammen.”

Mensen en dieren

“In elk geval wordt het in Blomme nu ook weer een mix van schilderijen en keramiek. Schilderen doe ik nog steeds op een achtergrond van olie en pigment en ook de thema’s zijn gebleven. Ik voel me het best bij portretten van mensen en dieren.”

Dikke madammen

“Ook bij de beeldjes kies ik voor menselijke figuren. Voor wie mij kent, ook de dikke madammen zijn er nog steeds. Dat is zowat mijn handelsmerk geworden. Grappig als je weet dat ze eerder toevallig zijn ontstaan op Paris Montmartre op de Grote Markt. Ik was verstrooid en een van de beeldjes was wat zwaar uitgevallen. Maar net dat beeldje viel bij de voorbijgangers in de smaak. Ik ben het beeldje met de zware heupen dan wat gaan verfijnen en daarna zijn er nog tientallen gevolgd.”

“Mijn beeldjes en mijn schilderijen zijn voor mij ondeelbaar. Als ik bezig ben met modeltekenen krijg ik vaak ideeën voor een beeldje. En omgekeerd, mijn 3D-werk is dan weer een inspiratiebron om te schilderen en vooral om licht en schaduw correct op het doek te krijgen”, aldus Anja Brugghe tot slot.

(Bart Crabbe/foto SB)

De tentoonstelling loopt van 22 tot en met 30 april in Galerie Blomme in de Ooststraat 84, Roeselare en is dagelijks open van 14 tot 18 uur.