Keizerspaar herenigd in Blankenbergs stadhuis: “Samen paar honderdduizend euro waard”

Maandagnamiddag werd in Blankenberge een bekend keizerspaar herenigd: de Wervikse kunstrestaurateur Frederik Cnockaert kwam er het imposante vroeg-achttiende-eeuwse portret van Maria Theresia van Oostenrijk terugbrengen dat al sinds jaar en dag op de eerste verdieping van het stadhuis prijkt. Cnockaert restaureerde eerder al het portret van haar echtgenoot Frans I Stefanus, van 1745 tot 1765 keizer van het Heilig Roomse Rijk.

“Daarnaast stond Frederik ook nog in voor de opfrissing van het panoramisch stadsgezicht van Louis van Engelen, een parel uit 1897. Maria Theresia van Oostenrijk poetste hij een tiental jaar geleden al eens op, maar ditmaal was het een verzekeringskwestie: er was waterschade”, zegt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester, die graag nog meegeeft waarom het schilderij voor Blankenberge zo belangrijk is. “Onder het Oostenrijkse bewind werden een aantal belangrijke wetten gestemd, die voor een heropleving van de Blankenbergse visserij hebben gezorgd”, klinkt het.

De vissers hingen daarom in de Sint-Antoniuskerk – in de volksmond nog weleens ‘visserskerkje’ genoemd – ook een herdenkingsplaquette op toen de keizerin stierf. “Los daarvan is het tweeluik van Maria Theresia en haar man Frans I Stefanus natuurlijk ook een mooie blikvanger. Iedereen kan het tijdens de openingsuren van het stadhuis komen bezichtigen”, aldus Pieter.

Uniek

Door het oog van de kunstkenner zijn de schilderijen uniek, en dus best wel wat waard. “Dergelijke pendanten komen niet zo vaak op de markt. Al zeker niet in dat formaat. De prachtig gesculpteerde, barokke lijst in bladgoud geeft deze bovendien extra cachet, en ook het verhaal erachter maakt ze interessant voor verzamelaars. Voor de twee portretten samen – twee absolute toppers in de Blankenbergse collectie – zou je bij Christie’s of Sotheby’s al snel een paar honderdduizend euro’s neertellen”, schat Cnockaert.