Katrien maakt kans op publieksprijs bij fotowedstrijd National Geographic

Een prachtige portretfoto van Katrien Seynaeve (73) behoort tot één van de beelden die mee dingt naar de publieksprijs van de National Geographic-fotowedstrijd.

Niet alleen stadsgenoot Lucien Vandenbroucke behoort tot de tien finalisten, maar nu blijkt ook Katrien een kans te maken op die publieksprijs. De gepensioneerde docente aan hogeschool Howest in Kortrijk is naast jeugdschrijver ook een gepassioneerd fotografe. “Het is een hobby die al een tijdje sluimerde, maar waar ik pas na mijn pensioen meer tijd voor had”, vertelt ze. “Ik zet het liefst mensen op foto. Elk jaar verblijf ik een maand in Israël en ook daar maak ik telkens heel wat beelden.”

Achternichtje op de foto

Haar foto ‘Schuchtere blik in de camera’ is nu in de running voor de publieksprijs. “Het is de eerste keer dat ik deelneem”, vervolgt Katrien. “Als ik hoor dat er over alle categorieën heen tienduizend inzendingen zijn, dan vind ik dat zeker al een mooie prestatie.” Op de foto prijkt een meisje met een hoofddoek. “Het gaat om mijn achternichtje”, verduidelijkt Katrien. “Deze zomer was ik met haar aan zee toen we moslima’s met een hoofddoek zagen. Ze vroeg zich af of die dames het dan warmer hadden met dat weer. We hadden daar een verkleedkoffer en namen de proef op de som. Ze vouwde een sjaal over haar hoofd en toen heb ik die foto gemaakt. Haar ogen pasten zeer goed bij de kleur van de sjaal en daarom heb ik dat beeld ingezonden. Met succes, want het spreekt blijkbaar toch mensen aan.”

Wie vindt dat Katrien in aanmerking komt voor de publieksprijs kan op de site van National Geographic op haar foto stemmen. Dat kan nog tot en met 31 oktober. (vadu)