Katrien Delporte stelt haar schilderijen tentoon in de bib

Nog tot eind maart exposeert Katrien Delporte haar schilderijen in de bibliotheek. “Negen werken waarin vooral water en bos centraal staan”, zegt Katrien.

Katrien Delporte (59) woont in de Leenstraat, is kleuterleidster van beroep en sinds 1 september van vorig jaar met pensioen.

“Toen ik pas 12 jaar was ging ik al een tijdje naar de kunstacademie in Kortrijk”, zegt ze. “Ik ben daar dan mee gestopt. Een kleine tien jaar geleden ben ik beginnen schilderen, ook onder impuls van mijn goede vriendin en collega-kleuterleidster Griet Vens. Ik volgde eerst een opleiding schilderen aan de academie in Ingelmunster en later aan kunstacademie Art’Iz in Izegem bij Greta Vermander en Lydie Vandermeersch, bij wie ik trouwens nog altijd opleiding volg. Toen ik nog werkte als kleuterleidster ging ik een tweetal keer per week naar de academie, nu ik meer vrije tijd heb, probeer ik toch drietal keer per week te gaan.”

Water

Voor Katrien zijn water en bos favoriete thema’s. “De zee en haar golven, het zwembad, de zwemmers, maar ook landschappen boeien me. Mijn inspiratie zoek ik in mijn onmiddellijke omgeving, in impressies uit vakanties, in taferelen aan zee, in de natuur, bij de kleinkinderen… Ik maak meestal mijn eigen interpretatie, geen kopies, van een mooie foto. Blauw en groen kleuren overheersen mijn schilderijen.”

Schilderen heeft voor Katrien een soort therapeutische werking. “Gewoon bezig zijn met schilderen geeft me rust. En ik kan lang bezig zijn met een schilderij en het nog altijd niet goed vinden en dan komt er plots een moment dat ik het wel goed vind en dat me voldoening geeft. Ik verbeter nog ieder jaar mijn techniek en leer nog altijd bij. Onlangs kreeg ik in de academie de opdracht een compositie te maken van het gezicht van Brigitte Bardot en dat leek me aardig te lukken. Gezichten schilderen, wil ik in de toekomst ook blijven doen”, besluit Katrien Delporte.

Negen werken

Katrien exposeert volgende negen werken: Berkenbos, Noordzee, Landschap, De zwemster, Louisa aan zee, Grootmoeder en kleinkind, Golven, Zwembad 1 en 2.

Je kunt de schilderijen van Katrien Delporte bekijken de openingsuren van de bib. (IB)