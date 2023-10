Katia Carreweyn neemt deel aan kunstroute ‘From Art to Art’: “Verkopen doe ik enkel ten voordele van Kom op tegen Kanker”

‘From Art to Art’ is een kunstroute die plaatsvindt op zaterdag 21 en zondag 22 oktober. Katia Carreweyn (48) is een van de vele deelnemers. Zij stelt haar haakwerk tentoon. Daarnaast verkoopt Katia al ruim 10 jaar haar creaties ten voordele van Kom op tegen Kanker.

“Het haken is voor mij een deugddoende hobby en dit kwam tot stand door mijn papa Joos, die ziek werd in 2014”, vertelt Katia. “Hij maakte de slepende ziekte van darmkanker door en bracht een ruime periode door in het ziekenhuis. Ik bracht hem heel veel bezoekjes en tijdens mijn bezoek las ik boeken. Toen mijn papa terminaal ziek was, lukte het lezen niet zo goed en begon ik te haken. Ik ontwierp knuffels, sleutelhangers, bladwijzers en noem maar op. Mijn papa en ik gingen samen op zoek naar mooie ontwerpen, die ik in prachtige kleurcreaties haakte. Na een tijdje vroeg een collega mij of ik mijn creaties wilde verkopen. Op vraag van tal van geïnteresseerden haakte ik meer en meer. Verkopen wilde ik enkel doen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zo ontstond de actie Amigurumi for Life en Music for Life. Amigurumi is Japans voor kleine knuffeltjes.”

Doelstelling

Het is ruim 10 jaar dat Katia aan het haken is, en zo de actie van Kom op tegen Kanker steunt. Haar doelstelling is om in die tijdspanne 25.000 euro bijeen te krijgen. “Naar eind dit jaar hoop ik nog zo een 4.000 euro te verzamelen. Dan bereik ik mijn doelstelling, namelijk 25.000 euro om aan het goede doel te schenken. Elk vrij moment ben ik aan het haken. Ik haak alle mogelijke vormen. De klant kiest en ik haak het gevraagde. Momenteel beschik ik over een grote collectie.”

Kunstroute

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober vindt de gemeentelijke kunstroute From Art to Art plaats. Meer dan 30 kunstenaars nemen deel, waaronder ook Katia. “Momenteel is het heel druk naar aanloop van de kunstroute”, gaat Katia verder. “De kunstroute is een leuk initiatief en ook een sociaal gebeuren. Je leert nieuwe mensen kennen, voelt solidariteit en ook dankbaarheid. Op beide dagen zet ik mijn deur open voor het grote publiek en dit van 10 tot 18 uur doorlopend. De inkom is volledig gratis.” (NS)

Katia stelt haar werken tentoon langs de Doornstraat 14 in Wingene. Katia contacteren kan via Katia.Carreweyn@telenet.be. Neem ook een kijkje op de Facebookpagina @amigurumiforlife. De digitale versie van de kunstroute kan je vinden op www.wingene.be/from-art-to-art.