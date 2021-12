KarlosVSK exposeert bijna jaar lang in het Koetshuis in Izegem

Karlos Vansteenkiste, die zijn schilderijen ondertekent als KarlosVSK, krijgt een jaar lang een expositie in restaurant Koetshuis achter kasteel Blauwhuis. Daarbij onder andere een aquarel met als titel Het Blauwhuis. Alle werken zijn ook te koop.

Karlos Vansteenkiste (77) is net als zijn echtgenote Jenny Vancalberghe – met wie hij op De Mol woont – afkomstig uit Roeselare. “Maar we wonen hier al sinds 1973 en integreerden ons in het verenigingsleven. Zelf ben ik voorzitter van het wijkcomité Bosmolens, mijn vrouw is onder meer actief in de seniorenraad.”

Ik bracht het Blauwhuis in beeld, maar ook het water daarbij

Karlos en Jenny zijn dus twee bekende Izegemnaars geworden en Karlos vond in Jan Romel een partner om te exposeren. “Op het gelijkvloers van het Blauwhuis willen we ruimte creëren voor onder meer kunst, maar ook hier op de eerste verdieping van het Koetshuis kunnen we een kunstenaar expositieruimte bieden.”

Diverse thema’s

Karlos is al zijn leven lang bezig met tekenen en schilderen. “Toen ik een potlood kon vasthouden begon ik te tekenen. Ik heb ook kunstacademie gevolgd en legde me later toe op aquarellen. Dat is niet de makkelijkste vorm van schilderen. Mijn thema’s zijn erg divers. Als ik gebouwen schilder, combineer ik dat graag met de natuur er rond. Ik bracht het Blauwhuis in beeld, maar ook het water daarbij. Ook op reis neem ik mijn schildersgerief mee. Dat resulteert op de expositie op werken met een zicht op Grimaud (Provence) en Campli (Abruzzen), maar ook in Zlin was ik al enkele keren te gast en daar zette ik het stadhuis op doek.”

Karlos exposeerde ook al twee keer in Zlin, maar ook in Bad Zwischenahn, Parijs, Bonn… “Maar ook uiteraard veel in Izegem en de rest van Vlaanderen. Deze tentoonstelling loopt nog tot 30 september 2022.”

Wie iets gaat eten of drinken in het Koethuis kan tijdens de openingsuren boven een kijkje gaan nemen naar de tien werken. “Ze zijn ook allemaal ingekaderd en zijn te koop.” (WVS)