Karl Vanhuyse exposeert in Galerie Blomme:“Op zo’n toplocatie? Wat een geschenk!”

Schilderijen en keramiek, dat brengt de Roeselaarse kunstenaar Karl Vanhuyse mee naar Galerie Blomme in de Ooststraat. “Na kleinere tentoonstellingen is het nu tijd om eens groot uit te pakken”, klinkt het.

“Jarenlang heb ik met mijn kunstwerken mijn eigen mogelijkheden afgetast. Ik deed dat kleinschalig op evenementen als Buren bij Kunstenaars. Voor mijn zestigste verjaardag heb ik voor het eerst solo geëxposeerd in ’t Muzenestje, maar de droom groeide stilaan om eens in een echte galerij tentoon te stellen.”

“Toch fantastisch dat je dat als amateurkunstenaar in Roeselare effectief kunt doen. Hoeveel mogelijkheden als een Galerie Blomme waar de bescheiden beeldkunstenaar welkom is zijn er in Vlaanderen? En dan nog op zo’n toplocatie!”

Poëzie

“Mijn artistiek verhaal begint op mijn achttiende. Toen schreef ik al gedichten. Pas veel later heb ik die teksten proberen te combineren met andere kunstvormen zoals muziek, theater, schilderijen en sinds kort ook keramiek. Die laatste discipline heb ik me in de vorm van een cursus aan de SASK cadeau gedaan toen ik met pensioen ging.”

Vaak geraak ik niet uit mijn woorden en dan kan een schilderij helpen

“Vertrekken doe ik altijd vanuit een gevoel, een gewaarwording. Ik krijg bijvoorbeeld leuk nieuws van een van mijn kleinkinderen en daar word ik blij van. Die vrolijkheid probeer ik vervolgens op doek te krijgen. Ondertussen gaat mijn geest verder aan de slag en komt er al eens een nieuw gedicht of een goede tekst tevoorschijn.”

“Terwijl ik schilder schrijf ik dus vaak en ook omgekeerd. Ik heb de combinatie van woorden en andere expressiemiddelen nodig. Heel vaak raak ik niet uit mijn woorden of krijg ik een gevoel niet vertaald in woorden en zinnen. Dan moet een schilderij helpen.”

Verfrommeld

“Mijn werk is volledig abstract. Het klinkt vreemd maar er is geen tekenaar aan mij besteed. Ik moet dus op tentoonstellingen altijd de hulp van de kijker vragen. Hij moet – of liever mag – er die zaken uithalen die hij in mijn werk vindt. Toegegeven, ik bied wel wat hulp aan.”

“Zo zullen in Galerie Blomme teksten liggen bij de schilderijen met een toelichting, een gedicht, een bedenking. Het papier waarop ze staan, is verfrommeld. De bezoeker moet dus niet lezen, maar het kan. Wie wil kan ook een qr-code inlezen op zijn smartphone en zo een wandeling maken door de galerie.”

Tot 6 februari

“Daarom staat er in de titel van mijn expositie ook het woord verfrommeld naast versnipperd, verscheurd en liefhebben. Drie voltooide deelwoorden en een infinitief. Vier realiteiten die belangrijk zijn in mijn leven en in mijn werk”, besluit Karl Vanhuyse.