Karikaturist Dirk Lefebvre op Golden River, Kunst en Kunde: Meester met pen en bierviltjes

Golden River, Kunst en Kunde, organiseert op 11 en 12 november een tentoonstelling van lokale kunstenaars en hobbyisten in OC De Coorenaar in Desselgem. Een van de veertig deelnemers is karikaturist Dirk Lefebvre uit Beveren-Leie. Hij zal er heel wat werken op bierviltjes tentoonstellen. Dirk is bekend om zijn karikaturen, pensioentekeningen, groepstekeningen en urban sketching.

Dirk Lefebvre kreeg de smaak te pakken rond zijn dertigste, in de academie in Harelbeke. Maar al vlug volgde ook zijn liefde voor muziek, die hij deelde met enkele vrienden. Hij richtte combogroepjes op, waarvan eentje het heel goed deed. “We speelden vijf jaar op verschillende gelegenheden, waaronder eens in de Standaard Boekhandel”, vertelt Dirk.

“Toen ieder zijn eigen weg insloeg, volgde een afscheidsconcert waarvan ik tekeningetjes heb gemaakt, nadat ik vijftien jaar lang niets meer had getekend. Ik begon mij erin te verdiepen, met Jan Op De Beeck (internationaal gerenommeerde karikaturist en lesgever, red.) als groot voorbeeld. Ik volgde een workshop rond zijn stijl. Ik teken nu vooral gepensioneerde mensen, die hun afbeelding dan cadeau krijgen.”

Zonder poseren

“Ooit had ik het lumineus idee om de kopjes van 101 Beveren-Leienaren te tekenen en tentoon te stellen. Dat heb ik op mooie panelen kunnen doen. Poseren doen de mensen niet echt voor mij. Ik tekende ze onder andere op nieuwjaarsrecepties, waar ik vooral vrouwen op papier zette om het evenwicht met het aantal mannen te houden. Ook collega’s tekende ik, zonder dat ze het wisten.”

“Die tentoonstelling vond plaats in het Klokhuis, door toedoen van Thierry Mondy, die voorzitter was van het feestcomité in Beveren-Leie. Hij zocht ieder jaar kunstenaars die wilden exposeren. Ik tekende hoofdzakelijk in schetsboeken, dus zat ik met een probleem toen ik gevraagd werd. Dus kwam het idee om de Beveren-Leienaren te vereeuwigen”, aldus de gepensioneerde reparateur van Canon fotokopieermachines.

Geïnteresseerd in zijn werk? Dirk contacteren kan op dirk.lefebvre@gmail.com of 0475 70 60 15.