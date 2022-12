Karel Deweer mag exposeren in het Koninklijk Museum Antwerpen: “Gepassioneerd door schilderen”

Karel Deweer behaalde een diploma schilderkunst aan de Stedelijke Kunstacademie en nam eerder dit jaar deel aan de wedstrijd De Nationale Expo, georganiseerd door de VRT, in samenwerking met Museum Passmusées. Hij eindigde 18de op 2.547 deelnemers en viel daarmee in de prijzen. Van 22 december tot en met 22 januari 2023 mag hij zijn schilderij ‘Zeebrugge 2’ tentoonstellen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Karel (41) is geboren, opgegroeid en verankerd in Waregem. Hij is getrouwd met Marijke Keersebilck en heeft twee dochters: Léane (11) en Léonore (9). Hij volgde een opleiding grafisch drukker en is bediende bij NMBS Top. Naast zijn grote passie voor schilderen, houdt hij ook van wind- en golfsurfen.

“Van kindsbeen af ben ik gepassioneerd door schilderen en kunst”, verduidelijkt Karel. “Toen ik op de schoolbanken in de gemeentelijke basisschool zat, was Thomas Huyvaert een goede vriend. Zijn vader Philippe was zaakvoerder van Claessens Canvas, het welbekende bedrijf waar ze traditionele schildersdoeken vervaardigen. Onder andere Pollock, Raveel en Magritte werkten op een doek van Claessens Canvas. Ik herinner me nog heel goed dat we vaak verstoppertje speelden tussen de canvasdoeken. De combinatie van het leuke spel, de geur van olieverf en de reuzegrote canvasdoeken wekten een grote interesse op en spoorden me aan om me meer te verdiepen in de schilderskunst.”

In mijn werk integreerde ik enkele opvallende kleurtoetsen

Tijdens de wedstrijd De Nationale Expo werd op zoek gegaan naar de beste 100 kunstwerken die geïnspireerd zijn op het schilderij ‘Aanbidding door de Koningen’ van Peter Paul Rubens, één van de topstukken in het KMSKA.

Het werk ‘Zeebrugge 2’ van Karel is een olieverfschilderij op doek van 180 cm breed op 90 cm hoog. Het brengt de impressie van een avondwandeling. “Het eerste wat opvalt in het werk van Rubens is de overvloedige mensenzee van personages op het doek”, vertelt Karel. “Ik vertrok vanuit dit idee en werkte verder rond het thema zee.”

Schemerige stad

“Ik baseerde me ook op het veelzijdige kleurenpalet van het schilderij en integreerde in mijn werk enkele opvallende kleurtoetsen. Het werk toont een strand met ondergaande zon waar men kan genieten van het goddelijk samenspel van de omgeving en immense rust die er heerst.”

“In de verte zie je ook een schemerige stad, die gedeeltelijk verhuld wordt door de lichtinval van de zon op het doek. Ook daar verwijs ik naar Peter Paul Rubens die een meester was in het spelen en visualiseren met licht. Ik schilderde deze stad in een eerder werk”, besluit Karel.