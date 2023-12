Kapitein Frederik krijgt HIB-label voor ‘keramiek met vleugje zeemanschap’

Van zeekapitein naar ambachtelijke ambassadeur: de Blankenbergse keramiekmaker Frederik Rappé (47) kreeg het authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’ van Unizo. “Enorm trots en dankbaar.”

Frederik Rappé groeide op in een Heistse vissersfamilie. Momenteel is hij kapitein in de sleepvaart, maar in zijn jongere jaren was hij actief in de zeevisserij. Onder de slogan ‘keramiek met een vleugje zeemanschap’ en met een anker als logo, deelt hij dat maritieme verleden vandaag via zijn keramiekwerk: als Frederik vandaag niet op z

ee zit, is er veel kans dat je hem terugvindt in zijn zelfontworpen keramiekstudio in Uitkerke. Het HIB-label – wat staat voor ‘Handmade in Belgium’ – is voor de kapitein een mooie erkenning. “Zo’n authenticiteitslabel maakt je werk nog krachtiger, en misschien opent het wel nieuwe deuren. Enorm fier en dankbaar dat mijn keramiek de mensen aanspreekt”, aldus Frederik, die in ’22 een masteropleiding in de Japanse raku-techniek volgde in Cordes-sur-ciel.

Expo op de Pier

Zijn werk was onlangs nog te zien in De Eregast op Njam! “En ik heb een tijdje geleden ook de schaal mogen maken voor het peterschap van de Z.53 Van Eyck. Wim Lybaert kreeg dat peterschap na het tv-programma Een jaar op zee”, klinkt het trots.

Nog tot het einde van de maand loopt in het paviljoen van de Pier op de Zeedijk de expo ‘Lorette X Frederik’. Hiervoor sloeg Frederik de handen in elkaar met Lorette Meus, die al een leven lang als styliste in de filmwereld werkt. “Het samenspel van mijn werk en haar pentekeningen is een ode aan onze mooie Belgische kust”, klinkt het.

Frederiks atelier en atelier zijn te bezoeken op afspraak: atelierkeramiek8370@gmail.com of Instagram: atelier_keramiek.