Kano uit vlascomposiet voor het eerst te water gelaten

Zondagnamiddag werd de vlaskano van kompanen Danny Veys (52) en Francis Soenen (53) voor de allereerste keer te water gelaten. Ze staan nu een stap dichter bij hun doel: in juni met hun vlaskano de Leie afvaren van bron tot monding.

De Kortrijkse kunstenaar en watersporter Danny Veys ging recent samen met kompaan Francis Soenen de uitdaging aan om een kano te bouwen uit vlascomposiet. In januari ging de bouw van start in de Kortrijkse Budatoren. In februari werd er verder aan gewerkt in Texure, museum van Vlas en Textiel. Met hun vlaskano willen Danny en Francis in de maand juni de Leie in één dag afpeddelen, van bron tot monding. Deze ambitieuze uitdaging is een samenvallen van alle elementen.” Het vlas heeft vorm gevonden in een kano die vervolgens het water zal bevaren waar de vezel zijn bestaansgrond kent: The Golden River”, aldus Danny en Francis. “Het is magnifiek om te zien hoe inzetbaar onze vlasvezel is en nog leuker is dat we ook effectief met de vlaskano te water gaan. Zo brengt hij ons vlas letterlijk terug naar de Leie, zijn oorsprong. Eerder maakten we al kano’s in hout en carbon, nu wagen we ons aan. Vlascomposiet.”

Opdracht geslaagd

Ze werkten de kano af met innovatieve technieken. “Vlas neemt van nature veel vocht op. We moesten dus het vlasweefsel zo droog mogelijk proberen te houden om in de mal te leggen”, zeggen de heren, die ook werkten met verstevigingen om de kano sterk genoeg te houden om op eventueel woelig water te varen. “De kano mag niet meegeven met de golven of barsten vertonen. We hebben de boot ook afgewerkt met hout in plaats van carbon.” De kano weegt enkele kilo meer dan een klassieke wedstrijdkano. Nu de boot is afgewerkt, kon de kano een eerste testvaart maken op de Leie. Dit gebeurde met een geslaagde toer van 15 minuten het Buda-eiland. “Opdracht geslaagd. We kunnen ons nu verder voorbereiden op de afvaart van de Leie, goed voor 130 kilometer bevaarbaar water, van de bron tot de monding”, luidt het. De tocht zou plaatsen hebben op 21 juni, de langste dag van het jaar 2023. Nadien schenken Francis en Danny de vlaskano aan de collectie van Texture.

Kunstboek

Tijdens het doorlopen van het creatieproces nodigde Danny verscheidene (jonge) schrijvers en kunstenaars uit om mee te werken aan een publicatie die het project documenteert. Dit jaarproject, met als werktitel ‘The flaxcanoe floats on The Golden River’, is een samenwerking tussen de Stad Kortrijk, museum Texture en Luca School of Arts. Op zondag 4 juni zal Danny, zelf docent fotografie, in Texture aan de slag gaan met fotografische technieken, en dit samen met de museumbezoekers. Het artistiek kunstenaarsboek dat eind 2023 verwacht wordt, belooft dan ook een boeiende participatie van fotografen, beeldende kunstenaars en schrijvers te worden. De publicatie zal het ambachtelijke en materiële karakter van het project op een fysieke manier vastleggen. “Enerzijds gaat het om het herontdekken van de rivier als kunstenaar door middel van het fotografisch medium dat wordt ingezet als ambachtelijk en experimenteel proces. Anderzijds is er de fysieke uitdaging en performance om de rivier te trotseren in zijn volle lengte”, aldus Danny Veys.

Lees ook…

Danny Veys en kompaan Francis Soenen bouwen een kano uit vlascomposiet