Kandidaat-prinses Marleen I veilt schilderij Kaat Van der Marliere

Kandidaat-prinses Marleen I uit Blankenberge liet voor haar carnavalscampagne een kunstwerk veilen van Kaat Van der Marliere.

“Kaat en ik kennen elkaar al vele jaren, we hebben samen nog in carnavalgroep D’Aksters gezeten. Maar ik ben ook fan van haar werk. Prachtig vind ik het en het leuke eraan is ook dat iedereen bij haar schilderijtjes meteen weet van ‘aha, dit is een schilderij van Kaat’. Die mannekes zijn zo typerend”, aldus Marleen Boddin. Kaat schonk haar een schilderij om per opbod te verkopen aan de hoogste bieder. Dat werden uiteindelijk Sandra en Bertrand Baert van Roof Proof.

“Het schilderij heeft eerst een tijdje uitgehangen in Den Ouden Ambacht bij Nathalie en Margot. Mensen konden bieden tot 7 januari”, klinkt het. De opbrengst maakte ze niet bekend, maar Marleen was er blij mee. “Zéér tevreden”, zegt ze. “En ook mijn campagne verloopt erg vlot. Het begint stilaan echt te kriebelen in de laatste rechte lijn naar carnaval.”